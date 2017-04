Rubi "No estamos contentos, pero seguimos vivos"

Actualizada 22/04/2017 a las 22:03

El entrenador del Real Sporting de Gijón, Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', afirmó tras el empate (2-2) contra Osasuna en El Sadar que no están "contentos" por el punto, pero subrayó que siguen "vivos" en la lucha por lograr la permanencia. "Contentos, no estamos; pero seguimos vivos y el equipo ha sido capaz de levantar una situación muy complicada", dijo al remontar dos goles de Osasuna en los últimos minutos.

El técnico catalán señaló que no merecieron perder: "Hemos tenido un momento muy crítico con el 2-0. No merecíamos perder, porque hemos sido dominadores y hemos tenido más situaciones de gol". "Es lo que hay. Queríamos ganar. Ha sido un cara o cruz", dijo sobre el resultado, al tiempo que destacó que "no va a haber un problema anímico de aquí al final de temporada".

Preguntado por la actuación arbitral, comentó: "Prefiero hablar con más calma, aunque ha habido un par de jugadas importantes en las que no hemos tenido la fortuna de que el árbitro las viera como nosotros".