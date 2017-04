21/04/2017 a las 06:00

Isma López (Pamplona, 1990) no podrá jugar mañana en El Sadar por estar sancionado. El futbolista navarro atendía ayer a Diario de Navarra en las horas previas a un encuentro decisivo para el Sporting.



No va a poder participar.

Para mí era el partido más especial del año. Jugar contra el equipo de tu tierra, en ese campo y ante la gente que quieres y están cerca de ti. Cuando vi que el árbitro me sacaba la tarjeta fue un momento complicado. Las esperanzas de que me