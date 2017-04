Vasiljevic: "Me voy enfadado porque no hemos competido"

Actualizada 15/04/2017 a las 21:17

El entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic, lamentó la derrota ante el Atlético de Madrid (3-0) en la trigésimo segunda jornada de Liga y aseguró que se marcha "enfadado" porque su equipo "no compitió" en la capital de España.

"No hemos hecho las cosas bien y ellos han mostrado su superioridad. Han sido mucho mejores que nosotros en todos los aspectos. Nosotros no hemos tenido intensidad", valoró el preparador osasunista en rueda de prensa.

"Evidentemente hubiéramos preferido jugar en otro estadio, pero tenemos que ir aprendiendo de las cosas. Hoy no hemos salido al campo", insistió el técnico de los navarros. "Este equipo si no tiene intensidad no es nadie, ni nada. El calendario es el que es, nos toca este rival y no puedes elegir", recalcó.

"Al final tenemos rivales complicados, eso lo sabíamos, que no son de nuestra liga, pero nosotros tenemos que dar mucho más. Hoy nos ha faltado tirar a portería, crear ocasiones de gol, así que felicitamos al Atlético porque han ganado fácil. Han jugado con el esfuerzo que necesitaban", admitió.

Además, Vasiljevic elogió a su portero Salvatore Sirigu por detener dos penaltis en apenas dos minutos. "Ha subido su nivel desde que vino de Sevilla. Sirigu está en buen momento, ha parado dos penaltis. Han sido dos paradas muy buenas", sentenció el entrenador de Osasuna, que recordó que la salvación está "muy complicada".

"El próximo partido en casa hay que salir a ganar, pero no podemos pensar más adelante ni hablar de objetivos. Matemáticamente estamos ahí, pero es muy complicado. Al menos quiero que el equipo saque orgullo y compita cada partido. Por eso me voy enfadado hoy, me mosqueo. Hoy no hemos competido, hemos jugado al trantrán", finalizó.