Oier: "En el momento que nos han hecho gol todo se ha acabado"

Actualizada 15/04/2017 a las 22:01

Oier Sanjurjo, capitán de Osasuna, explicó hoy, tras la derrota con el Atlético de Madrid (3-0), que en el "momento" que su rival hizo el 1-0 "todo se ha acabado" y lamentó que su equipo no ha mostrado "una buena imagen" y no ha competido al nivel que tenía que hacerlo para plantarle cara al club rojiblanco.

"Salimos con nuestras armas. Hemos salido a dominar el balón, hemos tenido unos primeros 15 minutos bastante buenos, sin inquietarles a ellos, pero en el momento que nos han hecho el gol todo se ha acabado", valoró en zona mixta en el Vicente Calderón.

"Quizás nos ha faltado inquietar un poco más la portería rival para meterles un poco de miedo, porque no hemos sido capaces de tirar a portería prácticamente en todo el partido y al final hemos vuelto a cometer errores que llevábamos ya un par de semanas sin cometerlos. No hemos hecho un partido de concentración total y nos ha pesado al final", continuó el futbolista.

Oier expuso que su equipo podía haber tenido "más ambición y más iniciativa de ir al ataque con otro sistema". "Es el sistema que se ha querido trabajar toda la semana, el que creíamos que era el más apropiado, pero no ha surtido efecto al final", declaró.

La derrota fue un nuevo paso atrás en la lucha por la permanencia. "Ahora se van estrechando las opciones, cada vez son más justas y hoy era una oportunidad para sacar algo de aquí del Vicente Calderón y no ha podido ser. El equipo no ha mostrado una buena imagen y no ha competido al nivel que tenía que competir para plantarle cara al Atlético de Madrid. Y esa es la lectura", afirmó.

Oier también fue preguntado por los dos penaltis parados por Sirigu. "Sabemos la talla que tiene el portero, la calidad que tiene y lo ha demostrado. Es un gran portero", concluyó.