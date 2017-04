Fausto Tienza: "Me he visto superado en todo momento"

Actualizada 15/04/2017 a las 22:00

Fausto Tienza, centrocampista de Osasuna, dijo este sábado, tras la derrota con el Atlético de Madrid, que se ha visto "superado en todo momento" por su rival, apuntó que se marcha del Vicente Calderón intentando "borrar cuanto antes" el partido y remarcó que su conjunto va a competir hasta el final.

"La sensación, yo por lo menos y todos los compañeros con los que he hablado, es que yo me he visto superado en todo momento. El Atlético ha sido muy superior. En ningún momento hemos estado dentro del partido", valoró el futbolista, que repasó que, aunque su rival les dio el balón, su equipo seguía "sin profundidad".

"Teníamos el balón donde ellos querían, no hacíamos daño, era una posesión de mentira. Me voy de aquí intentando borrar cuanto antes el partido para el sábado que viene (en la próxima jornada ante el Sporting de Gijón), volver a dar una alegría a la afición y volver a ganar", continuó.

"Hasta que descienda la semana que viene o la última jornada en Sevilla, yo voy a competir igual, que nadie dude de ello y estoy seguro que el resto de mis compañeros también", apuntó.