Vasiljevic defiende que puntuar en el Calderón "estaría muy bien"

Actualizada 15/04/2017 a las 10:03

El entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic, ha defendido hoy que puntuar mañana en el Vicente Calderón "estaría muy bien" pese a la "necesidad" del conjunto navarro, ya que ha subrayado el potencial de un Atlético de Madrid "que es un espejo de un equipo que compite en cada partido".

"Puntuar allí estaría muy bien. Estamos en una situación de más necesidad, pero tenemos enfrente al Atlético de Madrid, que es un equipo que demuestra su solidez e intensidad año tras año. Tenemos que buscar nuestro objetivo, que es seguir sumando", ha afirmado Vasiljevic en rueda de prensa tras el entrenamiento en El Sadar.

El técnico serbio ha destacado que el conjunto madrileño "es un buen espejo para ver un equipo que compite cada partido". "Da igual en qué competición. Es un equipo que a mí me gusta mucho, sobre todo la intensidad, cómo defienden y cómo atacan. Se ve un bloque. Es un buen espejo para seguir", ha remarcado.

En este sentido, ha añadido que el Atlético de Madrid es el equipo "que mejor defiende". "Es muy sólido, muy intenso y sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero nosotros tenemos que buscar lo nuestro. Ser valientes, defender bien y a partir de ahí ver cómo se nos planta el partido", ha dicho.

Vasiljevic ha adelantado el planteamiento de Osasuna para el Vicente Calderón: "Sabemos que el Atlético tiene mucha pegada, velocidad y gol. Buscaremos plantear un partido de asegurar la portería y a partir de ahí ver nuestras posibilidades".

Ha comentado que tras la mejor racha de la temporada, con dos victorias consecutivas, la plantilla ha podido disfrutar unos días de los buenos resultados, pero ha asegurado que no pueden celebrar nada.

"Somos colistas. No se nos puede haber subido nada, aunque los resultados nos pueden reforzar el trabajo realizado. El equipo había demostrado cierta mejoría, pero los resultados son los que marcan. Si no sumas, no te vale nada", ha explicado.

Osasuna se encuentra a diez puntos de la permanencia tras encadenar dos triunfos seguidos, aunque apenas tiene tiempo para neutralizar la desventaja con el Leganés, por lo que juega ya sin presión al tener asumido el descenso a Segunda División.

"Vamos sin presión, relativamente. Al final, tenemos una cierta necesidad de seguir sumando", ha dicho Vasiljevic.

"Al principio de semana hemos disfrutado (de las dos victorias), pero conscientes de lo que tenemos enfrente mañana y los dos-tres últimos días la cabeza está metida en el partido", ha apuntado.

Vasiljevic pierde para mañana al delantero francés Emmanuel Riviere, aunque recupera al centrocampista albaceteño Jaime Romero tras no poder jugar los tres últimos encuentros por una lesión muscular. "Son dos jugadores diferentes", ha señalado Vasiljevic, quien ha indicado que Jaime aporta "velocidad y verticalidad".