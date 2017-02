Actualizada 19/02/2017 a las 13:15

Que Osasuna ha crecido como equipo es evidente por lo visto desde la marcha de Caparrós. Pero la temporada está comiendo a los rojillos. El ascenso fue en junio, se empezó más tarde a entrenar y los fichajes llegaron cuando llegaron. Martín duró 11 jornadas, Caparrós 5 y Vasiljevic lleva 6. Diferentes sistemas, formas de trabajo, discursos... Y Osasuna colista. No es septiembre, es febrero, y no hay mayor margen.

Vasiljevic admitió ayer que hay jugadores que no han participado