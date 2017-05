Actualizada 16/02/2017 a las 18:02

La historia es conocida. Cuando hay un lesionado de gravedad de al menos cinco meses de baja se abre una opción para fichar fuera de los periodos de transferencias de verano y de invierno.

A Osasuna se le vuelve a presentar esta posibilidad como ya le ocurriera cuando Javi Flaño (27 de agosto), Didier Digard (30 de octubre) y Miguel Flaño (10 de diciembre) cayeron en el dique seco. No se dieron entonces las circunstancias para ese refuerzo que según la normativa tiene que ser un equipo de la LFP (Primera o Segunda) o sea agente libre. Ahora, el club está meditando sobre esta situación, toda vez que el rendimiento defensivo del equipo no está siendo el esperado a pesar de la mejora general desde la llegada al banquillo de Vasiljevic. Con el serbio se han encajado 15 goles en 6 partidos (2,5 de media). Se valora traer un central o un lateral, pero todo está en el aire.

“De momento estamos valorando la situación. No hay ninguna decisión tomada”, confirmaban ayer desde las instalaciones de Tajonar. Margen económico hay porque el club se dejó un remanente en el mercado de invierno por si se producía la llegada de Mikel Merino. Ficharon Sirigu, Loe y Vujadinovic y quedaría dinero para acometer una incorporación para reemplazar a Tano.

Sin embargo, existen serias dudas tanto en la dirección deportiva como en la directiva de la conveniencia de un fichaje. El propio Pedja Vasiljevic tampoco lo tiene claro y sus compañeros en los despachos, Andoni Goikoetxea y Alberto Carmona, están valorando desde ayer si merece la pena entrar de lleno en el mercado o no. La principal incógnita es saber si un jugador que no cuenta para un equipo de Primera o de Segunda, o que no tiene ficha, sea nacional o del extranjero, mejore lo presente. Una cuestión de garantías, sin olvidar de que el futbolista quisiera recalar en el colista o su club le permitiera salir. Por la experiencia de enero, a Osasuna no le ha sido fácil nada fichar. Se ha encontrado con muchas dificultades.

En El Sadar, fuentes de la directiva ven “casi imposible” que pudiera llegar un futbolista en este periodo que se ha abierto. Además, se ha lesionado un defensa que no ha tenido regularidad en las alineaciones con los tres entrenadores que ha tenido Osasuna esta temporada. Hasta su grave lesión, Tano ha disputado 779 minutos.

El técnico serbio tendría dónde elegir de aquí a final de temporada, tanto para jugar con tres centrales o con defensa de cuatro. Dispone de David García, Unai García, Oier y Vujadinovic para el eje de la zaga; a Fuentes y a Oier para ser laterales, y a Clerc y Berenguer para jugar de carrileros según el sistema. Tampoco hay que olvidar que el central del Promesas Márquez ha disputado minutos con el primer equipo, al igual que el lateral Buñuel. Por otro lado Javi Flaño está en la recta de llegada en su recuperación aunque hasta final de marzo no podrá estar disponible.

HASTA MARZO DE PLAZO

Osasuna puede fichar en este próximo mes, fuera del plazo tradicional, porque la normativa se lo permite. Tiene de plazo hasta el 3 de marzo para pedir la baja a la Liga y luego se abriría un periodo de 15 días para fichar.

Así lo dice el punto 3 del artículo 124 de la Real Federación Española de Fútbol, al tratarse de una baja “por enfermedad o lesión que lleve consigo un período de inactividad por tiempo superior a cinco meses, ello siempre y cuando la inscripción del futbolista sustituto no requiera la expedición de certificado de transferencia internacional”.

Se ha fijado en los servicios médicos de Osasuna un tiempo de baja para Tano de cinco meses. La competencia para otorgar la autorización corresponderá a la RFEF o, en su caso, a la LFP, a solicitud del club interesado, acreditando un certificado de un tribunal médico integrado, al menos, por dos facultativos de la Mutualidad de Futbolistas. Esta autorización tendrá una validez máxima de quince días, transcurridos los cuales sin que se formalice la licencia, caducará. A los cinco meses, el futbolista podrá reintegrarse a su club con una licencia nueva.