El futbolista mallorquín de Osasuna Tano Bonnín, operado ayer de la fractura de tibia y peroné de la pierna derecha que sufrió en el partido del sábado contra el Real Madrid en el estadio El Sadar, ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía y un mensaje "sobrecogido por los mensajes de cariño".

"Ayer me operaron de la fractura de tibia y peroné y la operación fue todo un éxito. Dentro de lo malo la fractura ha sido limpia y no ha afectado a ninguna articulación. Estoy sobrecogido con los mensajes de apoyo y cariño que he recibido. En primer lugar quiero agradecer a los médicos y enfermeras de la Clínica Universidad de Navarra por su magnífico trabajo y al cuerpo médico de Osasuna por estar a mi lado y ser mi apoyo. Gracias a Osasuna, a la directiva, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a los trabajadores de Tajonar por todo el cariño que me han transmitido. Gracias a la afición, para mi sois únicos. Gracias al Real Madrid por seguir mi evolución y a los jugadores que se han preocupado por mi. En momentos como estos me doy cuenta de por que amo el fútbol. Saldré más fuerte de esta lesión y el año que viene estaré dando guerra con Osasuna y en primera. Al igual que Osasuna, yo nunca me rindo. Nadie dijo que sería fácil, pero a pesar de todo, el fútbol siempre me ha dado más de lo que me ha quitado. #staystrong#osasuna #nevergiveup #gracias", ha escrito el jugador.