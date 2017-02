Actualizada 12/02/2017 a las 10:37

La nueva dinámica de Osasuna le ha reconciliado con la afición en el estadio de El Sadar. Fue curioso cómo aceptó la grada rojilla la derrota contra el Real Madrid. Cuando juegas contra el equipo blanco sabes que no puedes estar tranquilo ni teniendo dos goles de ventaja con el tiempo reglamentario cumplido. El propio Osasuna en El Sadar ha sufrido derrotas in extremis contra los merengues, y habitualmente no son por tener la suerte en contra o porque el Real Madrid la tenga a