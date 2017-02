Sergio León: "Hemos cambiado la imagen, pero los resultados no llegan"

Actualizada 11/02/2017 a las 22:57

El jugador de Osasuna Sergio León lamentó que la mejoría evidenciada por su equipo, patente en el choque ante el Real Madrid, no quede reflejada con buenos resultados que mejoren su situación en la tabla.

"Es verdad que hemos cambiado la imagen, pero los resultados no llegan. Cada vez hay menos partidos en juego y se complica la cosa cada vez más. Pero hasta que no hayamos descendido matemáticamente vamos a seguir luchando", apuntó el atacante del cuadro navarro en Movistar Plus.

Sergio León reconoció la superioridad del Real Madrid y la voluntad de Osasuna. "El Real Madrid tiene un gran potencial. Hemos hecho un buen partido, pero no hemos finalizado las jugadas y ellos han estado fuertes, en su línea. Pusimos todo desde el principio, lo intentamos todo", concluyó.