10/02/2017 a las 13:54

El entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic, ha admitido hoy que "hay una diferencia brutal" entre su equipo y el Real Madrid, que mañana visita El Sadar, pero ha subrayado que siguen "ilusionados" con la opción de ganar al líder y enderezar su situación de colista en la clasificación.

"Hay una diferencia brutal a nivel de estadísticas y clasificación, pero seguimos estando ilusionados y trabajamos con mucho empeño para lograr esa victoria tan deseada", ha declarado Vasiljevic en rueda de prensa en El Sadar.

El técnico serbio ha destacado que "acabar con la portería a cero sería la hostia", debido a que Osasuna encaja más de dos goles por partido, si bien ha recordado que el Real Madrid es un equipo "muy difícil de contrarrestar" por su potencial ofensivo.

"Tenemos que sacar el orgullo y esforzarnos más porque la exigencia es mayor. Mentalmente estamos preparados para afrontar este partido. Vamos a competir de tú a tú. No tememos a nadie. El equipo es valiente y eso es importante en esta situación", ha reflexionado.

Vasiljevic ha indicado que a los "grandes les cuesta enchufarse" en El Sadar y quizá al Real Madrid no le motive jugar contra el colista, pero ha dicho que el conjunto blanco "viene sin competir", por el aplazamiento del encuentro contra el Celta, y "tendrá un plus".

Ha apuntado que el Real Madrid es un equipo "muy poderoso" en estrategia, cuando Osasuna encaja numeros goles a balón parado y en juego aéreo, y por ello ha señalado que trabajan para "reducir errores".

A pesar de la situación en la clasificación, a ocho puntos de la permanencia, Vasiljevic ha manifestado que Osasuna está "bien anímicamente".

"Hay un desgaste emocional y físico muy grande después de cada partido, pero mirar para atrás no sirve para nada. Afrontamos cada semana como una nueva oportunidad. Jugamos en casA y no vamos a cambiar nuestra idea", ha explicado.

Sin embargo, el entrenador serbio ha apuntado que podría modificar el sistema de juego, después de haber trabajado los tres últimos días con una defensa de cuatro futbolistas.

"Puede ser. Tenemos que estar preparados para jugar con otros sistemas, pero que hayamos trabajado con otro dibujo no significa que cambiemos", ha puntualizado.

Al ser preguntado por el cambio de césped de El Sadar, que se estrenará este sábado ante el Real Madrid, Vasiljevic ha indicado que "quizás" hubiera sido "bueno" jugar ante el equipo madridista con el anterior césped, muy deteriorado por las condiciones meteorológicas.

"Les vamos a dar un campo bonito. Ahí no habrá ninguna queja, me imagino", ha dicho Vasiljevic, quien no ofrecerá la lista de convocados hasta mañana.

El técnico 'rojillo', que no ha desvelado el equipo titular, ha comentado que Oriol Riera, que no fue convocado para el partido de Anoeta por unas molestias físicas, está recuperado y es un jugador "importante" para el "estilo de juego" de Osasuna.

Sobre Nikola Vujadinovic y Raoul Loé, incorporados en el mercado invernal, ha afirmado que el montenegrino está "disponible" y que el francés también, pero "no para los noventa minutos" por falta de ritmo tras jugar en la liga catarí.