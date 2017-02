Actualizada 09/02/2017 a las 12:49

El capitán de Osasuna, Oier Sanjurjo, ha mandado mensajes cargados de optimismo de cara a la visita del líder, el Real Madrid, este domingo: "Estamos fuertes de cabeza a pesar de que los resultados no terminan de llegar, porque vemos que competimos. No saldría al campo si no creyera que tenemos posibilidades. Si les superamos en intensidad y físicamente, la primera victoria en casa puede llegar contra el Real Madrid", ha dicho.

En este sentido, el de Estella ha reconocido que saber que se han agotado las entradas para el partido es un espaldarazo para los jugadores: "El campo lleno motiva un huevo. El del Real Madrid es un partido que apetece jugar".

A lo largo de esta semana, el técnico Petar Vasiljevic ha probado con una defensa de cuatro, integrada en la sesión de este jueves por Tano, Oier, Vujadinovic y Fuentes. No obstante, Oier no sabe si el cambio táctico se plasmará en el partido del domingo: "Se puede intuir por lo que estamos trabajando que vamos a pasar a defensa de cuatro, pero no lo sé", ha indicado.

El polivante jugador navarro ha reconocido que Osasuna tiene un problema con el alto número de goles encajados, aunque ha asegurado que se encuentra cómodo en la posición de líbero, en la que se ha asentado en las últimas jornadas: "Encajando tanto gol no podemos sacar los partidos adelante, pero en esto también nos está faltando suerte. Yo estoy a gusto, compitiendo bien y desde ahí, jugando de libre, creo que puedo influir más".