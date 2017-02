04/02/2017 a las 06:00

Goran Causic no conocía mucho sobre Pamplona antes de fichar por Osasuna. Su primer día en la ciudad no fue uno cualquiera. Llegó un 14 de julio a firmar el contrato con su nuevo equipo, le invitaron a comer chuletón y desde entonces despertó el gusto por su nueva casa.



¿Le gusta Pamplona?

Me gusta porque es una ciudad pequeña y, sobre todo, me gusta el centro, la parte vieja. Suelo venir mucho. También me gusta