Vujadinovic: "Quería volver a Osasuna"

Actualizada 31/01/2017 a las 13:27

Parecía imposible, que cada intento y cada movimiento de la dirección deportiva acababa truncado, y que el vestuario de Osasuna no se vería alterado en este mercado de invierno. Cuando menos se lo esperaba apareció un viejo conocido de la parroquia rojiila para reforzar la zaga. Nikola Vujadinovic, central zurdo montenegrino, llegó la semana pasada a Pamplona con la carta de libertad procedente del Beijin Enterprises. Desde el sábado entrena a las órdenes de Vasiljevic, porque como él mismo ha apuntado en la rueda de prensa de su presentación: "necesito entrenar con el equipo, pero me encuentro en buena forma".

Por el momento su toma de contacto con el resto de sus compañeros está siendo paulatina: 'Vuja' no ha completado hoy la sesión al completo por estar padeciendo un proceso gripal, aunque sí ha estado en disposición de atender a los medios para explicar por qué ha abandonado China: "No es un fútbol muy competitivo y no es fácil estar en China. Beijin es una ciudad grande, moderna, pero hay otras cosas más importantes que eso. Yo quería volver a Osasuna", ha apuntado.

Al inicio de la comparecencia se ha confesado "feliz" por "volver a casa", aunque no sabe cuánto tardará en entrar en una convocatoria: "Yo siempre quiero jugar, pero hay que ver cómo va esta semana con el equipo. Lo decide el míster", ha dicho.

Para el montenegrino lo primero es medir sus sensaciones con sus compañeros, a los que ha definido como "buenos" y que "merecen estar en Primera": "En China tuvimos un descanso muy grande, pero he estado entrenando un mes con mi preparador físico. Creo que estoy bien pero necesito entrenar con el equipo", ha reiterado.

En lo referente a su posible continuidad en Pamplona una vez terminada la temporada, 'Vuja' ha afirmado que seguirá "hasta que Osasuna me quiera".

Vujadinovic es consciente de que regresa en un momento malo para el equipo, pero ha asegurado que deben "luchar para mantener en la categoría y pelear hasta el último partido. Nadie dijo que fuera fácil, pero hay que pelear". Ha añadido que en esa salvación tendrá un papel importante la afición, ya que es "la mejor del mundo" y su apoyo es "fundamental".

Cuestionado sobre si le sorprendió el nombramiento de Pedja Vasiljevic como técnico, ha respondido sonriendo que "sabía que tenía licencia", pero que se le hace "raro". Aún así, ha alabado su trabajo argumentando que el equipo "está respondiendo bien en los últimos partidos".