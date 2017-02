Barkos desea que Osasuna "se mantenga" aunque "todo apunta a que sufriremos"

Actualizada 31/01/2017 a las 21:53

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha expresado hoy su deseo de que Osasuna logre la permanencia en Primera División, aunque ha dicho que "todo apunta que vamos a sufrir".

Barkos, en el "Foro Deporte y Sociedad" celebrado en un hotel pamplonés, ha señalado sobre la querella presentada por el Gobierno foral contra Osasuna por un supuesto delito fiscal que el Ejecutivo estaba "obligado" tras la inspección que reveló partidas defraudadas de IVA e IRPF.

Ha subrayado que si el Gobierno foral no lo hubiera puesto en conocimiento del juzgado habría incurrido en "prevaricación" y ha añadido que la decisión de no recurrir la no imputación de Osasuna como persona jurídica demuestra que no había ningún "deseo de persecución" hacia el club por parte del Ejecutivo.

Barkos, que previamente a las preguntas de los asistentes ha disertado sobre "el deporte en Navarra un año y medio después", ha destacado que han "aumentado un 18%" el presupuesto en materia deportiva respecto a 2015, un incremento "muy importante" que a su juicio "marca una senda".

La presidenta de Navarra, en el cargo desde julio de 2015, ha apuntado como uno de los "hitos" la firma del convenio con la UPNA para cubrir las necesidades de instalaciones de varios deportes.

Sobre el pabellón multiusos Reyno de Navarra Arena, Barkos ha recordado que todavía falta cubrir la financiación de seis millones de euros para finalizar la instalación presupuestada por el anterior Gobierno en 60 millones de euros, así como que tiene pendientes reclamaciones judiciales por 4,5 millones de euros.