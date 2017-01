El fiscal exculpa a Hacienda sobre la deuda del IVA de Osasuna

25/01/2017 a las 06:00

La juez decidió no imputar a Osasuna por el impago del IVA de las entradas de 2010 a 2013 basándose, entre otros argumentos, en los mecanismos de control que tenía el club bajo las presidencias de Patxi Izco y Miguel Archanco. Pero el fiscal discrepa: “No solo no funcionaron sin que no existier