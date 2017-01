"Osasuna trabaja con los convenidos de una manera que no nos convence"

Actualizada 24/01/2017 a las 18:42

Tomás Pascualena, presidente de la sección de fútbol de Oberena, ha defendido el acuerdo con el Athletic en el programa El Banquillo del Fútbol Navarro, de Cope Navarra, con Alberto Sanz y Fermín Astráin.

"En esta historia somos dos partes y cada una tiene una manera diferente de entender este tema de los clubs convenidos. Osasuna ha llegado hasta donde creía que debía llegar y nosotros hemos entendido que no satisfacía las necesidades que nosotros tenemos como club de fútbol", ha explicado Pascualena.

"Se dice que hemos roto con Osasuna, pero no es verdad: hace dos años y medio que se terminó el convenio con Osasuna. Y nosotros hemos intentado, al principio con más fuerza y luego con menos, volver a llegar a un acuerdo. En verano es cuando Alfonso Ramírez (directivo de Osasuna) ha tomado las riendas del tema y ha intentado reconducir la situación, pero Osasuna apuesta por una manera de trabajar con los clubes convenidos que no nos termina de convencer. Y así se lo dije a Alfonso. Y no es un tema económico, no se reduce a eso", ha añadido el presidente de la sección de fútbol de Oberena.

De todas maneras, Tomas Pascualena no descarta la posibilidad de volver a ser club convenido de Osasuna en el futuro: "Ayer tuvimos la reunión con todos nuestros entrenadores para informarles del tema y la primera llamada que hice a continuación fue a Alfonso Ramírez (directivo de Osasuna) con el que tengo un trato muy cordial y de lo que hablábamos era de esto,

de ver dentro de dos años y medio (cuando acaba el acuerdo con el Athletic) cómo estamos".

Para escuchar el audio completo de la entrevista pincha aquí: El Banquillo del Fúbtol Navarro.