Actualizada 24/01/2017 a las 08:45

El periodista Javier Ares, que presenta y dirige el programa 'Radioestadio' de Onda Cero, respondió este lunes a Osasuna tras el comunicado que la entidad publicó en defensa de Oriol Riera después de las declaraciones del presentador sobre el equipo navarro y el jugador.

"¿Qué es lo que he dicho? ¿He dicho algo ofensivo? Me parece que no", opina Ares tras leer parte del comunicado y, a continuación, explica cuál era el objetivo de su reflexión: "He salido en defensa de los árbitros porque me parece que ya está bien. Ya es hora de que los futbolistas dejen de echarle la culpa a los árbitros de los males de su equipo. Un periodista no puede decir que un jugador es malo y, sin embargo, un futbolista sí sale en cualquier declaración diciendo que este árbitro es muy malo, que nos ha perjudicado y que es el culpable".

El periodista aclara que él no tuvo malas palabras hacia Oriol Riera -"No he dicho, ni pienso que es muy malo"-, sino que quiso describir una situación general que se vive en el fútbol español. No obstante, matiza que "Riera es uno de los responsables de que Osasuna haya perdido siete partidos en El Sadar en la primera vuelta".

"Si alguien de Osasuna se ha molestado, me la trae completamente al pairo. Espero que los jugadores entiendan la reflexión que he hecho. A los aficionados de Osasuna no les tengo más que cariño y respeto. Al club, admiración. A los directivos que han emitido esta nota les recuerdo que no creo haber dicho algo tan rotundo como que Osasuna no tendría que estar el primera división. Me he limitado a leer las historias de los precedentes en los juzgados. Nada más", considera.

Ares termina invitando al club rojillo a hacer "una profunda reflexión" de la situación que tiene ahora mismo en la tabla: "Es colista y la culpa no la tiene el árbitro. Tendrán mucha culpa los jugadores".

Puedes escuchar las declaraciones de Javier Ares al completo aquí: