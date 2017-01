Actualizada 20/01/2017 a las 13:16

El delantero cordobés del Club Atlético Osasuna Sergio León ha comparecido hoy en rueda de prensa en Tajonar después de que el equipo terminara una sesión de entrenamiento atípica celebrada en el Club Navarra Pádel de Mutilva. Ante los medios presentes, León ha señalado que con la llegada de Vasiljevic al banquillo el equipo ha "dado un cambio" y está "remontando".

"No es lo mismo acabar la primera vuelta con 9 que con 12 puntos. Sí que es cierto que estamos teniendo mala suerte con los resultados. En Granada no ganamos un punto, perdimos dos", ha dicho.

El próximo domingo a las 12 horas Osasuna recibirá al Sevilla de Jorge Sampaoli, un equipo al que el cordobés ha definido como "complicado", ya que las cosas les están saliendo "como un tiro", por lo que van segundos en la clasificación: "Nadie en esta Liga regala nada y todos sabemos que viene que se nos pondrá muy difícil", apunta.

También ha querido explicar que para un delantero "no son todo los goles", a razón de la sequía goleadora que lleva arrastrando en los últimos meses: "Sí que es cierto que cuando un delantero no mete goles se va jodido a casa. Pero también hay que aportar trabajo y es lo que hago cuando no aporto goles. Creo que en esa parcela estoy cumpliendo", ha dicho.

En el partido contra el Granada, León dispuso de un uno contra uno con Ochoa en los últimos instantes de la segunda parte y que el delantero no definió bien: "Es un cúmulo de cosas: el partido, el cansancio, es la última jugada... Te pones a pensar que vas a tener dos o tres ocasiones y que las tienes que meter. Te pones a pensar, te comes la cabeza y no entra. Lo mejor es intentar hacerlo como antes: salir al campo a disfrutar, no pensar y así las cosas saldrán mejor", ha explicado.

Para el duelo contra el Sevilla ha ratificado que sería "importante" adelantarse "y si es en el minuto 90 para que no puedan remontar, mejor", ha señalado con sorna: "Está claro que el que se pone por delante será muy difícil de remontar. Estamos hablando del Sevilla, que está remontando muchos partidos en los últimos minutos".

La mejoría ofensiva mostrada por Osasuna en las últimas jornadas está sirviendo para demostrar "que tenemos equipo para competir, para dar el nivel que exige la Primera División", ha explicado León, que también ha lamentado que "aún así" los resultados no están llegando.

Por último, León ha querido señalar que en el vestuario tienen claro que deben "sacar esto adelante sea como sea. Si morimos, lo haremos luchando, remando. Prefiero morirme de rodillas que ahogarme en medio del mar".