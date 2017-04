Mario: "Sólo pensamos en ganar al Sevilla"

Actualizada 18/01/2017 a las 13:47

A las 11.30 horas Tajonar era un erial y el hielo cubría los campos. Nauzet, abrigado hasta el cuello, abandonaba las instalaciones quién sabe, igual tras recibir la instrucciones para el tratamiento convencional que palie la lesión de su hombro derecho.

Con una sensación térmica de -5 grados, la plantilla de Osasuna abandonaba las instalaciones del gimnasio y se dirigía al campo A5, el más alejado, y de césped artificial. Una sesión de poco más de una hora con estiramientos, ejercicios con balón y partidillo. Después, ducha y a comer. Menos Mario, que era el que debía comparecer ante los medios de comunicación.

MARIO: "EL SEVILLA ES UN GRAN EQUIPO, PERO VAMOS A POR LA VICTORIA"

Un par de minutos más tarde de las 13.20 horas comparecía el meta cántabro en la sala de prensa. Todavía con el mono de trabajo, sin pasar por la ducha, el portero respondía con una sonrisa a la primera afirmación de los medios de entrenar con temperaturas gélidas. "Bueno, es lo que hay y es lo que nos toca", aseguraba Mario Fernández Cuesta.

El santanderino aplaudió la gran temporada que está realizando el Sevilla, próximo rival de Osasuna y equipo contra el que cerrarán la primera vuelta del campeonato este domingo 22 de enero a partir de las 12.00 horas "El Sevilla está haciendo una gran temporada y están haciendo méritos para estar arriba", recordaba el guardameta haciendo alusión al segundo puesto del conjunto dirigido por Jorge Sampaoli. Pero el deseo de continuar con la senda positiva tras la llegada de Vasiljevic se imponía a la dificultad del choque. "Nosotros sólo pensamos en ganar, en conseguir los tres puntos", con el fin de cerrar la primera vuelta con 12 puntos y sensaciones positivas de cara al comienzo de la segunda vuelta. "Ojalá cerremos la primera vuelta con victoria. Cambiaría la dinámica y significaría mucho", recalcaba.

A Mario no se le escapa que la mejoría del equipo es un hecho, aunque no lleguen las victorias. "Hemos demostrado que podemos competir. Pero ahora tenemos que pensar sólo en el Sevilla y no en la clasificación", ante la ahogada situación del equipo, farolillo de LaLiga Santander. Y es que aunque todo parezca negro, siempre hay motivos para tener esperanza y el portero es uno de los que más claro lo tiene, ante el regreso a la titularidad con la llegada de Vasiljevic al banquillo. "Jugar cada partido es un premio para mí", reconocía el santanderino antes de quitar importancia a la lesión sufrida en Granada, donde se´golpeó un tobillo e hizo saltar las alarmas. "Tengo el tobillo hinchado, creía que me iba a molestar más pero he finalizado el entrenamiento sin problemas ni dolor", tranquilizaba a los medios.

La mejoría defensiva fue otro de lso aspectos que trató el portero. "Si queremos sacar puntos en Primera debemos ser fuertes defensivamente", reconocía tras los dos últimos partidos, el de Copa en Ipurúa y el de Granada, en los que Osasuna sólo ha encajado un tanto. "Hacernos fuertes atrás es importante, es básico". Y esa mejoría defensiva también se traslada a las sensaciones del equipo. "El vestuario está con muchas ganas de ganar, pero seguimos igual desde hace mucho tiempo", reconocía.

Y vuelta al próximo partido. En una suerte de 'Cholismo', de "patrido a partido", Mario reconocía que "esto es fútbol, y claro que tenemos opciones de ganar al Sevilla", sin querer mirar más allá del choque del domingo,. Y centrarse en su trabajo, sin hacer caso a las voces que hablan de incorporar al equipo un nuevo portero, ocurrió con el interés por el portugués Beto pero que este martes desmentía en rueda de prensa el presidente del club, Luis Sabalza. Y Mario lo tiene claro. "No me han dicho nada de traer un portero y, si viene alguien, seguiré trabajando igual".

Trabajo, trabajo y trabajo. Esa es la filosofía de Mario, un meta que llegó a Osasuna en la temporada 2015-2016, que no tuvo la `pasada campaña mucha suerte pero que empieza a dibujarse como un fijo en el esquema de Petar Vasiljevic. Y con trabajo se consiguen los premios, ya que como repetí al cerrar su comparecencia ante los medios, ""cada partido en Primera es un premio para mí". Ojalá lo sea también para la afición rojilla.