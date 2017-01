Sabalza rehúsa dar las cifras del finiquito de Caparrós

Actualizada 17/01/2017 a las 21:38

El presidente del C.A. Osasuna, Luis Sabalza, atendió a los medios de comunicación tras la presentación del Plan Tajonar 2017 celebrada en la sala de prensa del estadio de El Sadar. La salida de Joaquín Caparrós y los fichajes fueron los dos temas que centraron la preguntas planteadas al máximo diirigente rojillo.

La salida del técnico utrerano había tomado un cariz nuevo cuando, por la mañana, se conocía que desde la directiva se desvelaban unas cifras que hablaban de un coste de entre 400.000 y 800.000 euros el finiquito del andaluz. "Caparrós quería cobrar 400.000 euros por temporada, pero no podíamos pagarle las dos temporadas como si fueran de Primera, de modo que rebajamos su petición y alcanzamos un acuerdo", aseguró Sabalza. "De todos modos, no voy a dar las cifras exactas. Sabéis que nunca las he dado y no va a ser ahora diferente", afirmaba el presidente, quien se escudaba en la confidencialidad para no hablar de números.

Números que podrían condicionar el mercado de fichajes de este invierno, aunque Sabalza recordaba que hace unas semanas se dijo desde la directiva que contaban con un millón de euros para fichar, y que la cosa seguía igual.

MERINO Y UN CENTRAL

"Vasiljevic me dijo cuando se lesionó Flaño que necesitábamos un central, así que imagino que se estará buscando", respondía Sabalza. "No he vuelto a hablar con él, pero imagino que seguirán necesitándolo". Y continuaba el madatario con la pretensión de la junta directiva de poder contar con la cesión de Mikel Merino "Nosostros seguimos esperando. Si el Borussia lo quiere ceder, esperemos que nos lo ceda a nosotros. Además, él lo prefiere", aseguraba Sabalza.

Un central y Mikel Merino. Y nada más. Porque, como decía Sabalza, "he leído en los medios que Nauzet se va a someter a un tratamiento tradicional, así que no hará falta mirar portero".

Ahora hay que esperar a que la directiva y Vasiljevic se decidan para las altas y bajas. De momento, en el capítulo de salidas, el club anunciaba este martes la rescisión del contrato con Javi Álamo. Restan dos semanas para que se cierre el mercado invernal y de momento no hay noticias de las llegadas al club rojillos.Habrá que esperar.