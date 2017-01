Estrada Fernández dirigirá el partido Osasuna-Sevilla

Actualizada 16/01/2017 a las 14:01

Xavier Estrada Fernández, del Comité Catalán, dirigirá el partido entre Osasuna y el Sevilla, de la última jornada de la primera vuelta de LaLiga Santander, que se disputará el próximo domingo en El Sadar, a las 12.00 horas.

El pamplonés Alberto Undiano Mallenco arbitrará el encuentro entre el Betis y el Sporting, y el navarro Eduardo Prieto Iglesias dirigirá el partido Levante-Numancia, de la vigésima segunda jornada de Segunda División.

LALIGA SANTANDER. DESIGNACIÓN 19ª JORNADA

Alavés-Leganés José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

Athletic-At. Madrid Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Betis-Sporting Alberto Undiano Mallenco (C. Navarro)

Eibar-Barcelona José M. Sánchez Martínez (C. Murciano)

Las Palmas-Deportivo David Fdez. Borbalán (C. Andaluz)

Villarreal-Valencia José L. González Glez. (C.C-Leonés)

Espanyol-Granada Carlos Clos Gómez (C. Aragonés)

Osasuna-Sevilla Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

Real Madrid-Málaga Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Real Sociedad-Celta Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño)