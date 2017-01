Oriol Riera: "A los que estamos abajo nos cuesta el doble"

Actualizada 16/01/2017 a las 12:44

Oriol Riera está representando en sus carnes el regreso de un Osasuna que muchos echaban en falta. El del trabajo, la pelea, el que no baja los brazos. En el partido ante el Granada, Riera y Osasuna volvieron a ir de la mano; el delantero de Vic peleó cada balón, participó en las jugadas de mayor peligro y marcó dos goles (uno de ellos erróneamente anulado por el colegiado Trujillo Suárez) siendo la referencia ofensiva de los rojillos durante gran parte del encuentro. Hoy, tras el entrenamiento de Tajonar, ha comparecido en rueda de prensa para secundar el regreso del Osasuna de siempre: "Ahora somos sólidos, más comprometidos", ha señalado.

El resultado. "Esperábamos más. Ayer estábamos jodidos porque viendo como se fue el partido, como estamos jugando y cómo veíamos al rival, creo que perdimos dos puntos. Pero se está viendo un equipo diferente, un equipo que tiene alma, corazón, con las señas de identidad del pasado y eso es lo más importante".

El tiempo se agota. "Es una carrera de fondo. Los que siempre hemos estado luchando por la permanencia sabemos que nada está definitivo hasta que no estás matemáticamente desahuciado. Tenemos que tener compromiso, ganas de conseguir cosas y el equipo podrá lograr victorias para sumar puntos".

Goles legales e ilegales. "Dicen que era posición legal y el de ellos fuera de juego. Cada semana vemos como los grandes se quejan y, cuando toca a los pequeños, nadie sabe nada. Nada pasa, no sale en prensa y a veces da rabia ver como jugadores Barça o Madrid se quejan de arbitrajes. Nosotros peleamos cada fin de semana, nadie nos va a dar nada y tenemos que jugar con eso e intentar cometer los menos errores posibles para que el árbitro nos eche una mano".

Cada punto cuesta. "Todos tenemos que hacer mucho más para ganar. A los que estamos abajo nos cuesta el doble, las dinámicas son complicadas. Ayer perdimos dos puntos, porque el partido iba bien y lo teníamos controlado. A lo mejor estos dos puntos los recuperamos en partidos que vemos que no son nuestros. El fútbol es fútbol y cosas más difíciles se han visto"

Osasuna-Sevilla. "Contra el Sevilla jugamos en casa y vamos a ponérselo difícil. Hay que ver a un Osasuna intenso, aguerrido. Sabemos que son mejores pero no por ello van a llevarse los tres puntos"

La era Vasiljevic. "¿Qué ha cambiado? Dinámicas, el cambio de juego... Un poco todo. Al final, el pasado es pasado y ahora estamos en otra etapa, es la tercera y aquí siempre lo hemos sacado por compromiso, por identidad, por alma, por ser un equipo difícil y porque los rivales ven en El Sadar un campo complicado. Es lo que tenemos que tener. Vamos en el camino de recuperar eso, todavía estamos en fase de mejora y nos queda mucho margen. Estando arriba o abajo, que la afición esté orgullosa, que nos apoyen en lo bueno y en lo malo. Eso se ve cuando el equipo tiene ese alma y siendo mejor o peor consigues cosas".

La identidad de Osasuna. "El equipo es consciente de que lo que habíamos perdido era algo impensable, que se tenía que recuperar rápido porque ele quipo subió de esa manera y en la plantilla que tenemos es indispensable tener esa garra y ese buen hacer, ser competitivo. Somos conscientes que tenemos que seguir ese camino para que no se complique más"

El camino a seguir: trabajo. "Seguro que ha habido partidos muy buenos donde no hemos sumado y se hicieron cosas muy bien. Ayer hicimos cosas mal, también, y sabemos que hay que seguir mejorando y haciendo los menos errores posibles para seguir sumando. Ya veis que cualquier cosa nos penaliza. Esa es la línea para jugar bien, seguir por ese camino: siendo fuertes, estando unidos, con líneas juntas"

De perder a sumar. "Cuando vienes de una dinámica difícil, perdiendo 7 partidos, es difícil ganar, pasar de la derrota a la victoria; y más contra rivales que se juegan lo mismo que tú. Hemos dado un pasito consiguiendo dos puntos, mejor si hubieran sido más. Ahora somos más sólidos, más comprometidos. A ver si dentro de poco llega la victoria para consolidar esta dinámica con puntos, porque si no sumas de tres en tres no vas a salvarte"

Mercado de invierno. "Los que estamos somos los que vamos a luchar, vamos a intentar a hacerlo. Si viene alguien, que sea para sumar para el colectivo y para el club"

¿Está Oriol Riera en racha? "No creo en rachas, no he sido jugador de eso. Creo en el juego, en el buen hacer y en trabajar bien. Al final todo llega y tiene su camino. Si no trabajas para el colectivo tampoco marcas goles"