Actualizada 14/01/2017 a las 15:21

Osasuna afrontará su penúltima final de la cuesta de enero mañana domingo en el Estadio Los Cármenes. Lo hará ante "un rival directo" por la permanencia, el Granada. "Hemos empezado un trayecto y vamos allá para sacar los puntos", ha apuntado el técnico rojillo Petar Vasiljevic, que asegura tener "claro" el equipo.

Con el partido de Granda el conjunto rojillo cerrará una semana "extraña", en la que vivirán tres partidos y una nevada que ha limitado su sesión de entrenamiento previa al partido a 30 minutos. "Los chavales están cogiendo buenos conceptos, están asumiendo bien el papel en el campo y tenemos que seguir así", ha dicho Vasi.

El técnico serbio ha apuntado que sus jugadores tienen que "darlo todo en cada partido: lucha, entrega, sacar el orgullo y competir. Tenemos que ver un Osasuna valiente y a partir de ahí veremos lo que viene". Para Vasi lo importante es que al acabar el mes, Osasuna "no pierda la imagen que hemos dado de un equipo luchador, entregado, de un bloque humano".

Frente a ellos tendrán a un rival directo por la permanencia, un Granada con "gente rápida, que busca repliegues y contragolpes". Vasiljevic ha cailificado el trabajo de su homólogo en el banquillo nazarí, Lucas Alcaraz, diciendo que con él "ha ganado orden táctico y acumulación de gente".

Petar Vasiljevic ha explicado que considera importante "mantener la portería a cero" como se hizo en el partido de vuelta de Copa ante el Eibar, para corregir las "facilidades" concedidas "en momentos puntuales" ante el Valencia.

BAJAS INESPERADAS

Dentro de la convocatoria ofrecida por el entrenador de Osasuna han sorprendido tres bajas: Iván Márquez, Kenan Kodro y Miguel De Las Cuevas. El central malacitano no ha viajado con el equipo porque "no ha estado bien toda la semana, tenía problemas físicos y se queda". En el caso de Kodro, "ha entrenado bien", pero Vasi ha optado por que no viaje.

Por último, Miguel De Las Cuevas permanecerá este fin de semana en Pamplona continuando con la recuperación de la luxación de hombro sufrida en diciembre. Vasi ha explicado que el centrocampista alicantino reapareció con antelación ante el Valenica "por la necesidad" que tenía el equipo: "La idea era que no participara, pero arriesgó cuando estuvo en el campo. En su lesión lo normal son 6 semanas de recuperación. Como hay gente recuperada, entendemos que no es necesario tomar los riesgos que asumimos contra el Valencia y vamos a dejar que se recupere bien", ha dicho.

En el apartado de la portería, Vasi ha confirmado que Mario ha entrenado bien pese ha tener "el tobillo hinchado" y que Nauzet sigue pendiente de evaluación: "El martes Nauzet se hará otra exploración y se reunirá con nuestro médico. Ahí veremos cuál es su situación: si se toma el camino de la conservación o se si se opera. Veremos qué dicen los médicos", ha informado, para luego añadir: "En términos normales hablamos de dos meses, puede ser menos. Hay que ver el tiempo si se puede recortar. Ver grado de lesión y si son 4-5 semanas o más de ocho, ahí veríamos si se acomete un fichaje".

Por último, el también director deportivo de Osasuna ha vuelto a tratar el tema del fichaje de Mikel Merino, al que esta mañana se ha visto en Tajonar brevemente de visita. "Con Mikel paciencia. Borussia dice que no lo va a ceder, de momento. Le han aparecido dos o tres novias del campeonato alemán que esperan la posiblidad. Hay un derecho de tanteo en el contrato que se firmó. Si tenemos que apurar los tiempos lo haremos porque entendemos que merece la pena", ha apuntado Vasi.