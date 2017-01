13/01/2017 a las 06:00

Aunque siempre en estas circunstancias y antes del partido se dicen muchas cosas dado lo imprevisible que es el fútbol era evidente que lo de ayer en Ipurúa no pasaba de ser un mero trámite teniendo en cuenta tanto el 0-3 de la ida, como el hecho de sacar un once sin ninguno de los que fueron titulares ante el Valencia. En la cabeza del técnico no estaba como prioridad el encuentro de Éibar sino el que se va a jugar el próximo domingo en Los Cármenes y por eso hizo lo que hiz