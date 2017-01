Mendilibar: "Sólo hemos dejado pasar el tiempo"

Actualizada 12/01/2017 a las 22:42

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha señalado hoy jueves tras empatar a cero con Osasuna en el campo de Ipurúa en un partido de vuelta de Copa del Rey, que "no han forzado para intentar ocasiones de gol".

"Al no inquietarnos ellos nada, no hemos forzado para intentar lograr ocasiones de gol. No lo hemos necesitado. Ha sido un partido bastante plano, de cero goles, porque no hemos recibido ninguno y ellos tampoco. No podemos estar contentos porque no hemos hecho por meter goles, sólo hemos dejado pasar el tiempo. Ha sido un trabajo de entrenamiento", ha admitido.

Con todo, el Eibar ha hecho historia al clasificarse por vez primera para los cuartos de final de la copa. "Parece que estamos aquí de funeral, pero es un premio, porque estamos en cuartos de final y es la primera vez que llega el club. Mañana viernes miraremos el sorteo a ver lo que toca", ha destacado.

"Hoy hemos podido dar un poco más, pero estamos muy contentos. Nos preocupan las lesiones por las dos competiciones que disputamos, la liga y la copa. David Juncà ha escuchado un chasquido y el viernes le harán unas pruebas médicas para saber lo que tiene en el tobillo. Fran Rico sufre molestias, pero no son de hoy, lleva tiempo con ellas. Teníamos previsto que hoy jugara una hora, y luego cambiarle, a ver cómo está el domingo", ha explicado Mendilibar.