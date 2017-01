Actualizada 11/01/2017 a las 14:28

Osasuna afrontará mañana su segunda, y salvo sorpresa última, cita copera del mes frente al Eibar. Será en la vuelta de octavos de final, ante el Eibar de José Luis Mendilibar, en un partido que los armeros tienen prácticamente sentenciado gracias al resultado de la ida en El Sadar.

Tras el último entrenamiento de preparación para el encuentro, el nuevo inquilino del banquillo rojillo Petar Vasiljevic ha comparecido en rueda de prensa en Tajonar para ofrecer la convocatoria y opinar sobre el encuentro. Para Vasi, el encuentro de Ipurúa tiene que servir para "dar continuidad al trabajo que estamos haciendo". "Vamos a hacer un partido de tú a tú. La Copa es una competición para los menos habituales", ha dicho.

En cuanto a si dará o no continuidad al sistema empleado ante el Valencia, el técnico serbio ha dado a entender que Osasuna no se centrará en uno concreto, si no que este "se adaptará al once" empleado. Aunque según él, "el objetivo es que los jugadores disponibles se vayan adaptando a los sistemas", y ha puntualizado que no van a reinventar el fútbol y que todos los sistemas que puedan plantear, los jugadores "ya los conocen".

En el encuentro de ida de El Sadar, Osasuna cayó derrotado por 0-3, un resultado que parece colocar la eliminatoria en favor de los armeros. Esto podría hacer pensar que el encuentro de mañana no sea visto con la competitividad necesaria, algo que Vasi ha querido desmentir: "Mañana no vamos a entrenar, es un partido de competición. Hay un nivel de exigencia física y emocional. Queremos mantener la portería a cero y a partir de ahí, crecer", ha apuntado.

También ha tenido palabras de halago para el entrenador rival y ex de Osasuna, José Luis Mendilibar, al que ha calificado como "un entrenador exigente" que implementa "mucha intensidad" y hace que sus jugadores sean "muy rocosos e incómodos" en su campo.

LA 'ESPERANZA MERINO' NO MUERE

Petar Vasiljevic también ha querido señalar los cambios que ha percibido en la plantilla desde que tomara el mando del banquillo la semana pasada: "Noto al equipo bien. Están más animados, más despiertos, abiertos de mente. Debemos sufrir para estar en la pelea", ha apuntado.

La rueda de prensa de hoy también ha dado para consultar al entrenador/director deportivo de Osasuna por la situación actual del club en el mercado de fichajes. La cuestión estrella ha venido de la mano del codiciado exrojillo Mikel Merino que, tal y como adelantaba hoy Diario de Navarra, parece alejarse de Tajonar: "Seguimos esperando a Mikel. Borussia quiere cederlo a un equipo alemán", ha confirmado el serbio.

En cuanto al resto de movimientos, Vasi ha confirmado que las acciones se están retrasando porque desde la secretaría técnica dan gran importancia a los partidos que quedan por disputarse (Granada y Sevilla) y que condicionarán el devenir del club y sus posibilidades para lograr la permanecia: "Estamos esperando a ver las posibilidades de permanencia para acometer algunos fichajes. Podría cambiar el perfil del jugador que venga", ha apuntado.