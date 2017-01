Vasiljevic: "Ni los jugadores ni yo nos vamos a esconder"

08/01/2017 a las 14:33

El entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic, ha afirmado hoy que ni los jugadores ni él se van a esconder ante el reto de intentar revertir la situación, con el equipo como colista de LaLiga Santander, para luchar por la permanencia a pesar del segundo cambio de técnico.

Vasiljevic, en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar, ha pedido "unión" en el osasunismo y "apoyo" a los futbolistas "como siempre lo han tenido", ya que esa ayuda les puede dar un "empujón" en momentos de "sufrimiento".

Ha admitido que tras la segunda destitución de un entrenador esta temporada son "días malos" para el club, pero ha comentado que "hay que pasar por este camino".

"Los jugadores no se van a esconder. Yo no me voy a esconder. Espero que demos el máximo y que los jugadores compitan a tope", ha manifestado Vasiljevic, que asumió el cargo de entrenador siendo el director deportivo del club hasta la destitución el jueves de Joaquín Caparrós como técnico.

Ha indicado que con tres entrenamientos ha tenido un "corto plazo" para trabajar con el equipo y que el primer día que entreno se sintió "raro", pero que ha ido "bien en líneas generales".

Vasiljevic ha señalado que ha encontrado receptiva a la plantilla: "El equipo está muy predispuesto y muy abierto", ha aseverado el nuevo entrenador 'rojillo', quien ha comentado que necesita "recuperar" el nivel de todos los jugadores de la pasada temporada, incluidos los que compitieron en otros clubes.

Aunque no lo ha desvelado, ha dicho que tiene "claro" el equipo titular que alineará ante el Valencia y ha anticipado que su concepto es la de jugar con una defensa de tres centrales y dos carrileros "largos que se puedan convertir en extremos".

Ha reconocido que al venir de la secretaría técnica ha sido "difícil" realizar su primera lista de 18 jugadores convocados, pero ha remarcado que "hay que tomar decisiones" para cada partido y "por encima de todo está el equipo".

Sobre el partido ante el Valencia, ha dicho que Osasuna tiene "cierta necesidad" de ganar y más tras no haberlo hecho en toda la temporada en Liga en El Sadar, aunque mañana se medirán a un rival "muy complicado, con futbolistas de alto nivel", aunque viene "tocado" a Pamplona.