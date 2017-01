Alfonso Ramírez hace pública una carta defendiendo a los jugadores ante los rumores

Actualizada 07/01/2017 a las 23:06

Alfonso Ramírez, directivo de Osasuna ha publicado un carta para aclarar las cosas ante algunas informaciones que estaban corriendo como la pólvora por la redes sociales.

Ramírez considera injustas las acusaciones contra la plantilla y así lo ha expresado en su texto.

CARTA DEL DIRECTIVO ALFONSO RAMÍREZ

No sabría cómo empezar esta carta, no es fácil acertar, en estos momentos nada es fácil. Muchísimo rato de dudas, de dar el paso o no darlo, de permanecer impasible o de hacer algo en lo que creo de verdad. De estar agazapado esperando que pasen los días o simplemente contar las cosas como son. Pues bien, necesito contar las cosas.

Leo con preocupación la forma de medir sobre quién es el más osasunista del mundo y quién no, quién siente los colores más que nadie en este mundo y quién no.

Creo que ha llegado el momento de que todo el mundo sepa que cuando nuestros “queridos” Oier y Roberto Torres fueron llamados por el club para que, de manera voluntaria, renunciasen a un 40% de sus salarios en Segunda División, sin tener obligación de ello, sabiendo que nuestro club necesitaba su esfuerzo para sobrevivir, no dudaron ni un solo instante y accedieron de forma voluntaria, me imagino que no sin dificultades, pero sintiendo que lo hacían con el corazón. No todos lo hicieron y no todos sintieron esa necesidad de Osasuna como lo hicieron ellos. Ellos lo hicieron y lo hicieron con el convencimiento que por encima de todo había que contribuir a salvar al equipo que les vio nacer, renunciando a lo que legítimamente tenían firmado.

Todos somos de nuestra empresa hasta que nos tocan el bolsillo y si no, de verdad, merece la pena que nos preguntemos cuántos habríamos renunciado a un 40% de nuestro salario por nuestra empresa... Pocos. Quizás no pasen su mejor momento deportivo; aunque indiscutiblemente todo es relativo en un deporte de equipo.

Quizás todos siempre podemos esperar más de ellos, posiblemente, pero seamos justos, el cariño por unos colores se lleva, no se pierde en 15 partidos. Y todo eso para mí también es una forma de medir ese cariño por Osasuna.

Nosotros nunca hemos hablado con Cruchaga para que sea el entrenador, ni los jugadores nos pidieron a Vasi, ni realmente el que dirige el equipo es Alfredo, no que tal o cual. Si alguien cree que con esto ayuda al club, se equivoca. Además, dichas afirmaciones no son ciertas.

Que se critique a la directiva, al entrenador, a los jugadores o a cualquier estamento del club por sus errores es correcto, es sano, es justo, pero os pido por favor que no llenemos el club de mentiras que nos crispen y nos dividan. Nuestra situación es compleja y solo la unión nos puede hacer mejores. No pido que no se reproche lo mal hecho, hágase, pero no busquemos críticas a rumores o intervenciones basados en dimes y diretes.

Y llego al final. Me ha costado mucho. La exposición pública asusta y termino con las mismas dudas con las que empecé, pero he tenido la necesidad de expresa lo que siento de verdad. Gracias.

¡Aúpa Osasuna! ¡Gora Osasuna!