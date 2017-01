Torres niega que le hayan hecho "la cama" a Caparrós

Actualizada 07/01/2017 a las 14:41

El jugador de Osasuna Roberto Torres negó que el vestuario 'rojillo' le hiciera la "cama" a Joaquín Caparrós, destituido este jueves como entrenador osasunista, y destacó que los futbolistas son los "más" interesados en que el equipo vaya bien, independientemente de quién ocupe el banquillo.

Torres, uno de los capitanes de Osasuna, negó también que los jugadores sugirieran a la junta directiva el relevo de Caparrós: "Para nada. Nosotros no tomamos las decisiones. Las toma el club", dijo en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

"Se escucha que si se ha hecho la cama al entrenador. Es algo impensable. Nuestra idea es que el club vaya bien porque nos repercute a nosotros. Al entrenador que esté hay que apoyarle porque si le va bien a él nos va bien a nosotros", declaró.

El futbolista navarro aseveró asimismo que "se ha hablado de muchas cosas que son mentira" tras la destitución de Caparrós y se mostró dolido por los comentarios de algunos aficionados acusándoles de que no sienten la camiseta 'rojilla'.

"Me hace gracia cuando alguien dice que no sentimos la camiseta. Es una mentira como un templo", afirmó Torres, quien subrayó que ha "demostrado" durante toda su trayectoria en el club que es un osasunista "de los pies a la cabeza" y no solo dentro del terreno de juego.

"Al final cansa, porque cuando las cosas no salen más jodido que tú no se va a casa nadie", añadió Torres, que indicó que los aficionados tienen "todo el derecho del mundo a enfadarse".

Al ser preguntado por si debía haber explicado el estado físico en el que está jugando o si debía haber parado de jugar, Torres señaló que aunque no sirve de "excusa" es cierto está "mermado y mucho" por la lesión de pubis que arrastra desde la pasada temporada.

"Los últimos 15 partidos de la pasada temporada (la del ascenso) jugué infiltrado y con mucho dolor. Estoy jugando sin haber hecho pretemporada y me esta perjudicando esta temporada, pero no es excusa", dijo.

El jugador navarro admitió que esta campaña, en el regreso de Osasuna a Primera División, "se ha perdido un poco" la "unión" que se creó la pasada temporada "entre directiva, afición, cuerpo técnico y jugadores".

Preguntado por si los jugadores se sienten respaldados por la junta directiva, ha afirmado que tienen una relación "cordial" y "buena" y que les han transmitido que respaldan "plenamente" a la plantilla, algo que agradecen.

"Por encima de todo está el club y la afición. Lo tenemos claro. Para los que somos de aquí lo tenemos grabado a fuego. La gente puede pensar lo que quiera", apuntó.

Manifestó que tienen "mucha esperanza" de cambiar la situación, con Osasuna como colista de LaLiga Santander: "Estamos a tiempo de darle la vuelta y este mes va a ser muy importante", indicó.

"Es un momento de ilusión. Un entrenador (Petar Vasiljevic) que viene con muchas ganas. Confiamos plenamente en Vasi y él en nosotros, que es lo que necesitamos ahora mismo", subrayó.

"Queremos que el equipo, pase lo que pase, dé la cara y que se vea el Osasuna de siempre y que la gente no nos pueda achacar que no dejamos todo lo que tenemos", agregó Torres, que declaró que el equipo navarro se juega "mucho más" que el Valencia en un partido de urgencias el próximo sábado en El Sadar.

Para este encuentro pueden ser altas en Osasuna Miguel De las Cuevas y Jaime Romero, mientras que son bajas seguras por lesión Fran Mérida, Miguel Flaño, Javier Flaño y Didier Digard.