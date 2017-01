Actualizada 06/01/2017 a las 14:18

Petar Vasiljevic ha estrenado su nuevo cargo de entrenador de la primera plantilla de Osasuna con una sesión matinal en la que el equipo ha estado acompañado por más de un centenar de aficionados que se han acercado a animar.

Pasadas las 11 horas, los jugadores, con Vasiljevic a la cabeza, han abandonado los vestuarios tras una hora de charla con el nuevo entrenador. Después han comenzado a ejercitarse en tres y cuatro grupos mientras se escuchaba algún tímido cántico procedente de la grada. "¡Échale huevos, Osasuna, échale huevos!", ha entonado un anónimo aficionado.

Junto al serbio han trabajado el resto de miembros de su staff técnico. Entre ellos: Javi Ramos, que abandona sus labores audiovisuales para volver a trabajar con el grupo, Alfredo Sánchez, y Richard Sanzol, que se ha centrado como siempre en el trabajo con los guardametas.

La otra novedad de la sesión la ha protagonizado el centrocampista francés Didier Digard, que ha realizado carrera continua por primera vez en el campo después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo tendrá apartado de los terrenos de juego, previsiblemente, hasta final de temporada.

El club ha informado que a partir de ahora los entrenamientos comenzarán a las 11 horas, ya que el hielo que cubre los campos todas las mañanas imposibilita que los jugadores puedan hacer un uso correcto de los mismos antes de esa hora.

CAPARRÓS NO DIO "CON LA TECLA"

Tras el entrenamiento, el capitán Oier Sanjurjo ha sido el encargado de comparecer ante los medios. Primero, ha querido "agradecer" tanto a Vasiljevic "por el paso que ha dado", como a Caparrós, "por su intento". Aunque, según ha expresado, "estaba claro que no había dado con la tecla": "Es una noticia que no gusta porque significa que las cosas no van bien", ha dicho.

El futbolista estellés ha informado de que Caparrós y 'Luci', su segundo, han visitado a la plantilla antes del entrenamiento para despedirse. El técnico utrerano ha aprovechado para desearles "suerte" y para expresar su esperanza en que algún día sus caminos "vuelvan a cruzarse". También les ha ofrecido su apoyo, añadiendo que si lo desean pueden "contar con él".

Desde el día de ayer se ha ido diciendo que la plantilla había "dejado de creer" en Caparrós, algo que Sanjurjo ha querido desmentir: "Nadie ha dejado de creer. Pero los resultados no llegan y eso merma en la confianza de los jugadores y los técnicos", ha dicho.

Además, ha apuntado que los malos resultados no eran solo atribuibles a la gestión deportiva del andaluz: "La responsabilidad es compartida y hay que hacer autocrítica. La plantilla tiene su parte de responsabilidad", ha dicho, justificando que Caparros "llegó en una situación complicada" y que a eso se tuvo que añadir que "los resultados no acompañaron".

En cuanto al nombramiento de Petar Vasiljevic, Oier ha dicho que la decisión les "soprendió", pero que confían en él, pues es "de la casa y conoce la plantilla". "El equipo necesita una chispa para relanzarse. Que vuelva la sensación de que podemos ganar", ha añadido.

Para ello, confían en el partido ante el Valencia: "El del lunes es un partido bonito: queremos ganar, el cambio, quitarnos la losa.Estamos ilusionados por ganar al Valencia", ha finalizado.