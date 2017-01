Actualizada 05/01/2017 a las 18:08

El presidente del C.A. Osasuna, Luis Sabalza, compareció esta tarde en las oficinas en el Estadio de El Sadar en rueda de prensa para presentar al nuevo técnico rojillo, el también director deportivo Petar Vasiljevic, tras la destitución de Joaquín Caparrós ocurrida este jueves 5 de enero. Sabalza, acompañado por los directivos Txuma Iso, Pedro Baile y Fidel Medrano, arrancó la comparecencia ante los medios aclarando que la decisión se ha tomado como última alternativa para dar un giro al rumbo del equipo. "Pensamos que este es un mes trascendental para el equipo y que era el momento oportuno para el relevo", ha dicho el presidente.

A continuación ha tomado la palabra el nuevo entrenador rojillo. Petar Vasiljevic ha seguido con la importancia de tomar ahora las rienda del equipo. "Estamos entrando en un mes complicado. Soy el que trajo a los jugadores, el que confía en ellos y sé lo que tienen", ha asegurado el entrenador, para quien es primordial volver a contar con las señas de identidad de Osasuna: "Faltaba lucha, entrega, el espíritu de Osasuna. Hay que sacarlo. Sé que son situaciones difíciles".

Vasiljevic contará con Goiko y Carmona en su equipo, también presentes en la comparececia, quienes serán los encargados del día a día de la dirección deportiva. "Yo estaré con los jugadores", ha asegurado, al tiempo que prefiere guardarse para sí las "conversaciones" que haya tenido con los jugadores sobre Caparrós.

Respecto a las incorporaciones de cara al mercado de invierno, el presidente Luis Sabalza ha asegurado que la salida del utrerano "no hipoteca el saldo del que disponemos para traer jugadores", si bien no ha querido entrar en números sobre la baja de Caparrós ni el finiquito. "Se le ha comunicado el cese y se está negociando el finiquito a los representantes", ha asegurado Sabalza, al tiempo que ha reconocido el error al confiar en el técnico destituido, quien "no era la primera propuesta de 'Vasi'", según palabras del presidente.

Al ser preguntado por la imagen del equipo, Luis Sabalza ha sido rotundo: "Me ha decepcionado el juego de la plantilla".

Vasiljevic quiere imprimir intensidad y ganas de competir al equipo, o así lo ha manifestado. "El equipo técnico se queda como esta. Como técnico busco intensidad y competir", ha dicho, al tiempo que argumentaba su trabajo en la experiencia personal "como jugador, como secretario técnico y como director deportivo".

El club ha preferido elegir a alguien cercano y que conozca la situación: "No podíamos traer otro entrenador que tardara 20 días en conocer a los jugadores. Enero es clave". Por ello, Vasiljevic quiere ponerse a trabajar cuanto antes. No en vano la cita con el equipo era a las 18.00 horas: "Hay que apechugar con la opinión de muchos. Soy hombre de club y no me va a temblar el pulso. Respeto lo que opinen", aseguró Vasiljevic, quien recordó que su labor anterior como técnico comenzó en 2008 con el División de Honor para, en 2010, pasar a ser ayudante de Martín González. Con todos los permisos para poder sentarse en un banquillo de Primera División.

Sabalza, tras la insistencia de los medios, insistió en que "terminará la temporada en el banquillo", tras el baile de técnicos que está viviendo Osasuna esta temporada. No tan tranquilo se mostró el presidente al ser recordado la investigación del desde hoy entrenador rojillo en el "caso Osasuna". "El que Vasi sea investigado en el Caso Osasuna no quiere decir nada", aseguró un alterado Sabalza.

Vasiljevic: "Vamos a intentar que el equipo compita. El Valencia está herido y tiene grandes nombres", aseguró el nuevo entrenador, para cerrar su comparencia con las ganas y la ilusión que tiene al llegar al cargo: "Siempre he pensado en el club. He tenido que asumir el cargo", aseveró.

Así fue la rueda de prensa de presentación de Pedja Vasiljevic, director deportivo del club, como nuevo entrenador de Osasuna tras la destitución de Caparrós.