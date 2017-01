Actualizada 05/01/2017 a las 14:26

En una semana inesperadamente convulsa tras la destitución de Joaquín Caparrós y el nombramiento de Pedja Vasiljevic como su sustituto al frente de Osasuna, Fausto Tienza -jugador destacado durante el encuentro ante el Eibar- ha sido el encargado de comparecer ante los medios de comunicación. El centrocampista extremeño, que lo ha hecho antes de que el club hiciera oficial el cambio en el banquillo, ha afirmado encontrarse mejor físicamente después de acabar el partido ante el Eibar "bastante mal": "El día de ayer fue jodido, estaba bastante cargado".

El nivel de Fausto Tienza. "La agresividad es mi juego. No he estado al nivel que debía estar Fausto Tienza. En la primera vuelta no estuve al nivel que prometí cuando firmé por este club, pero mi juego es ser agresivo, tener actitud, coraje... Mis señas de identidad van con lo que se pide en Osasuna y espero que sea un punto de inflexión".

La fortaleza de Osasuna. "Cuando vas último en la clasificación los ánimos no son los mejores. Confiamos en que vamos a sacar esto. Ahí dentro hay una familia; los compañeros son espectaculares, eso junto a lo que tenemos en El Sadar es lo que nos diferencia".

Enero, vital. "Llegamos a un mes de enero que va a ser vital para nosotros. Tenemos Valencia, Granada, Sevilla... Es un calendario que lo hubiera firmado tenerlo cuanto antes. Vamos a jugar contra dos equipos que están en nuestra liga y tenemos al Sevilla aquí en casa. Espero que el mes de enero nos haga subir para arriba"

Refuerzos invernales. "Es normal que Osasuna busque refuerzos. Es lo habitual en el fútbol. Todo el que venga aquí será bienvenido siempre que venga a aportar, a sumar al vestuario. Todos estamos para salvar a Osasuna y ojalá que el que venga pueda aportar"

Relación con el entrenador. "Es normal que se pregunte eso cuando la situación no es buena. Si no cuento con Caparrós solo puedo trabajar y aprovechar la oportunidad, como la tuve el pasado martes"

Destitución de Caparrós (antes de ser oficial). "No sé nada de lo que pueda pasar. El partido del lunes es clave para nosotros y esté quien esté en el banquillo tiene que ser el partido. Para nosotros será un punto de inflexión si empezamos bien 2017".

Los culpables. "Cuando vas último, no solo falla el entrenador, también la plantilla. Por suerte, estamos juntos y tenemos muchas cosas positivas. La unión entre los compañeros es lo que nos diferencia de otros equipos y la que nos hará fuertes junto con la afición".

El Osasuna-Valencia, una final. "Es una final para los dos. El otro día perdimos tanto el Valencia como nosotros y su afición los recibió de una manera muy diferente a la nuestra".