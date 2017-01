04/01/2017 a las 06:00

Osasuna confirmó ayer que las vacaciones no han servido para cambiar el rumbo de los acontecimientos. El equipo volvió a ofrecer una lamentable imagen en casa, donde se vio claramente superado por un Eibar que no necesitó hacer un gran esfuerzo para dejar casi sentenciada la eliminatoria en un estadio que se ha convertido en un auténtico chollo para los rivales. Los problemas que ayer evidenció el equipo no son nuevos. Un ataqu