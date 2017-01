Lorea: "Quizá por los nervios, pero quería llegar a todo y los pulmones no me dejaban"

04/01/2017 a las 13:19

Aitor Lorea, jugador juvenil que debutó ayer con el primer equipo de Osasuna en el partido copero ante el Eibar, ha afirmado hoy que no percibe pesimismo en el vestuario 'rojillo', sino "muchas ganas de sacar esto adelante".

"Es una situación bastante jodida, pero nos podemos meter en la lucha por la permanencia en estos partidos vitales que tenemos contra el Valencia y el Granada", ha declarado en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

Lorea ha indicado que el vestuario estaba "dolido" tras la goleada encajada contra el Eibar en El Sadar (0-3), en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, pero ha subrayado que la derrota les duele a los jugadores "más que a cualquiera".

El extremo derecho pamplonés, de 18 años, pertenece al conjunto de División de Honor Juvenil de Osasuna, pero el entrenador del primer equipo, Joaquín Caparrós, le incorporó recientemente a los entrenamientos con la plantilla profesional y ayer le ofreció el debut en los últimos minutos frente al Eibar.

"Me costó dormir más de lo normal por la emoción que tenía en el cuerpo y por todas las llamadas de felicitación", ha admitido Lorea, quien se ha mostrado "muy contento" por su debut, si bien ha remarcado que su equipo es el de División de Honor Juvenil. "Noté mucho la diferencia física. No sé si sería por los nervios, pero quería llegar a todo y los pulmones no me dejaban", ha añadido.

"Para mí estar aquí (por el primer equipo) es un privilegio", ha añadido el canterano 'rojillo', quien ha definido a Osasuna como el club de sus "sueños".

SUS FRASES:

"No me esperaba esto este año, viniendo del Liga Nacional del Ardoi".

"Mi equipo es el División de Honor; estar aquí es un privilegio".

"El vestuario estaba dolido al final, pero con ganas de darle la vuelta a la situación".

"Noté mucho la diferencia física. No sé si sería por los nervios, pero quería llegar a todo y los pulmones no me dejaban".

"Hay compañeros en el División de Honor que también podrían tener su oportunidad entrenando con el primer equipo".

"Hay gente en tu vida que te importa más que otra y mensajes que hacen ilusión. También hay quien aparece ahora"

"En el vestuario hay muchas ganas de darle vuelta a la situación; podemos meternos en la lucha por la permanencia".

"Caparrós no ha hablado conmigo; ha dado una charla a los que fueron titulares ayer".