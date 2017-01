Osasuna, con pie y medio fuera de la Copa

03/01/2017 a las 20:51

Que nieve en el Sáhara ocurre a veces -este invierno, sin ir más lejos-, pero no deja de ser un fenómeno raro, sorprendente por antinatural. Que un equipo de fútbol se muestre incapaz de crear juego cuando tres de sus cuatro centrocampistas son de corte ultradefensivo es tan lógico que no parece ni reseñable; no llega ni a la categoría de noticioso. Pero Osasuna esta temporada parece empeñado en darse de cabezazos contra la lógica casi en cada partido, con alineaciones y planteamientos tan cambiantes como desequilibrados, y salvo en un par de excepciones la ley natural se ha mostrado inmisericorde con los rojillos. Este martes, contra el Eibar, el técnico Joaquín Caparrós apostó por un centro del campo con Fausto Tienza, Imanol García y Oier y su equipo estuvo -¡oh, sorpresa!- a merced del rival, que jugó una primera parte plácida y encarriló la eliminatoria con un gol de videojuego antiguo, por sencillo.

0 - Osasuna: Mario; Aitor Buñuel, Tano, Iván Márquez, Fuentes (Lorea, m.78); Oier, Imanol García (Causic, m.46), Fausto Tienza, Roberto Torres (Alex Berenguer, m.46); Sergio León y Oriol Riera.

3 - Eibar: Yoel; Arbilla, Dos Santos, Gálvez, Luna (Capa, m.80); Escalante (Fran Rico, m.67), Christian Rivera; Rubén Peña, Adrián, Bebé; y Nano (Kike García, m.73).

Goles: 0-1, m.28: Nano. 0-2, m.75: Bebé. 0-3, m.90: Adrián.

Con el marcador en contra y la grada ya nerviosa tras aguantar 45 minutos horrorosos, en los que, además de no generar peligro ni dominar el balón, las bandas fueron auténticos coladeros y solo el guardameta Mario estuvo a la altura, el técnico utrerano hizo un doble cambio: Berenguer y Causic, dos jugadores creativos, entraron en lugar de un pivote defensivo, Imanol García, y de Roberto Torres. La modificación de la idea de juego se quedaba así a medio camino de ser un auténtica revolución, pero por lo menos Osasuna mostró más equilibrio, juego combinativo y verticalidad en la segunda mitad.

Sergio León, que parece más desesperado a cada jornada que pasa, tuvo una ocasión para empatar y no la aprovechó; el Eibar, en cambio, con la tranquilidad del marcador a favor y de remar con viento de cola, no falló la que tuvo. El 0-2 fue definitivo. Un mazazo que convirtió en el tramo final del choque de ida y todo el de vuelta en lo que se conoce como minutos de la basura. Y, como en otros deportes, llegó el momento para que los jugadores del fondo del banquillo tuvieran su oportunidad: Caparrós, al que solo le quedaba un cambio a su disposición, hizo debutar a un chico de Tajonar, Aitor Lorea, que mostró detalles interesantes, pero al que antes de echar las campanas al vuelo bien le vendría mirar las taquillas de Otegui y Olavide, otros dos canteranos que de ser la esperanza de futuro rojilla han pasado al ostracismo absoluto.

El Eibar, a lo suyo, aún tuvo tiempo de marcar el 0-3 y vengarse de las derrotas en Liga y en el amistoso en Tajonar. Aquel amistoso, aquel 4-0 que algunas ilusiones y esperanzas despertó, y que tras 8 partidos con Caparrós en el banquillo queda, tristemente, tan lejano.