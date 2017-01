Fausto Tienza: "No podemos hacer esto delante de nuestra afición"

Actualizada 03/01/2017 a las 21:35

El centrocampista Fausto Tienza, que volvió a la titularidad tras encadenar varias suplencias y partidos sin convocar, se mostró muy autocrítico tras la derrota contra el Eibar (0-3).

"No hemos podido sacar nada positivo. Parece que el equipo se ha congelado, se ha venido abajo con el segundo gol. No podemos hacer esto delante de nuestra afición", ha dicho.

No obstante, el ex del Alcorcón ha asegurado que la plantilla no se va a rendir, al menos en la Liga: "Nos agarraremos a lo más fuerte del club, que es nuestra afición. Eso es lo mejor que tenemos para superar esta situación".