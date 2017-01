El juvenil Aitor Lorea debutó con 0-2 en el marcador

Actualizada 03/01/2017 a las 21:06

En un partido para olvidar, lo poco esperanzador para el aficionado de Osasuna fue el debut del canterano Aitor Lorea, un delantero de 18 años que milita en el Juvenil A de División de Honor y que mostró detalles de calidad.

No obstante, otros dos canteranos llamados hace no mucho a liderar una gran hornada de jugadores de Tajonar, Antonio Otegui y Olavide, no estuvieron ni siquiera en el banquillo.