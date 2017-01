Caparrós reconoce que es un "palo", pero descarta dimitir

Actualizada 03/01/2017 a las 21:29

El entrenador de Osasuna, Joaquín Caparrós, calificó de "palo" la goleada encajada ante el Eibar (0-3), en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey en El Sadar, pero subrayó que "no tira la toalla" respecto a la situación general de su equipo, colista de Primera División.

"Es un palo porque teníamos ilusión por dar una buena imagen, pero el Eibar ha sido superior y hemos hecho un mal partido", admitió en la sala de prensa del estadio El Sadar.

El técnico sevillano reconoció que el partido ante el Eibar "es un paso atrás en el juego" del equipo, algo que deben "analizar", aunque puntualizó que la plantilla está "justa" por las lesiones.

Caparrós indicó que en el club son "conscientes" de que "tienen que venir fichajes" en el mercado invernal, pero precisó que hablar de ello tras la derrota frente al Eibar "sería una justificación" que no puede exponer.

Al preguntarle por si tira la toalla con Osasuna, al que no ha podido cambiar la dinámica perdedora, pese a eliminar en la anterior ronda al Granada, Caparrós se mostró contundente: "No. Llevo muchos años en esto y no tiro la toalla nunca".