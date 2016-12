Solo quedan 16

Actualizada 30/12/2016 a las 18:09

Tras seis mañanas cargadas de ilusión, la fase de grupos del XXXV Torneo Interescolar de Fundación Osasuna ha llegado a su fin. Solo dieciséis de los sesenta y cuatro equipos que iniciaron su andadura el pasado día 23 continúan con su trayecto. Tras conocerse ayer los ocho primeros colegios que participarán en los octavos de final, hoy se han disputado dieciséis partidos que han decidido la suerte de los otros ocho privilegiados.

Uno de los partidos más interesantes de la jornada era el que enfrentaba a Luis Amigó y a Patxi Larrainzar, debido a que llegaban con seis puntos cada uno. El colegio de Mutilva se ha impuesto con autoridad para lograr su pase a octavos de final. Tras la victoria, Fernando Aranguren, uno de sus entrenadores, ha dicho: "Al principio nos hemos tanteado los dos equipos y con dos faltas hemos roto el partido y, a partir de ahí, hemos jugado más tranquilos". "En el vestuario les he dicho que, pasara lo que pasara, el partido es muy largo. Sobre todo les he preparado por si se torcía el encuentro, que no se vinieran abajo y si nos poníamos por delante que no había que relajarse", ha añadido.

Mendialdea II ha logrado una sufrida victoria ante Amaiur Ikastola para sellar su pase a los octavos de final, quedando por delante de Nª Sª del Huerto, que ha cumplido venciendo su choque frente a San Ignacio. En el grupo 11, Ezkaba, que marchaba líder con dos victorias, se ha medido a Regina Pacis, que no había inaugurado su casillero de puntos. Los de Ansoáin no han dejado lugar a la duda y han hecho que la victoria de San Juan de la Cadena ante La Presentación no les haya servido para lograr el pase a las eliminatorias.

Cardenal Ilundáin, con paso firme

Cardenal Ilundáin y Atargi llegaban con seis puntos a la última jornada y se han visto las caras en un partido que Cardenal Ilundáin ha sentenciado pronto. Una vez logrado la clasificación para los octavos, Eugenio Casajús, entrenador del colegio de la Rochapea, ha comentado: "Antes del partido les he dicho que lo más importante era dejar la portería a cero. El empate nos bastaba, pero teníamos que salir a por la victoria cuidando la portería y lo han logrado". "Para los octavos les diré que tengan confianza en ellos porque son los que ponen el fútbol y las ganas, yo no puedo ganar el partido por ellos", ha agregado.

En el grupo 13, Catalina de Foix y Santa Ana se jugaban en la última jornada la clasificación. Ambos llegaban con seis puntos y, finalmente, la balanza se ha decantado a favor de los de Zizur. La misma suerte ha corrido El Lago de Mendillorri, equipo clasificado del grupo 14, que ha hecho los deberes venciendo en la última jornada a Esclavas y ha evitado que la victoria de Virgen Blanca frente a Alaitz Ikastetxea sirviera para lograr la clasificación. Una situación semejante se ha vivido en el grupo 15, en el que el colegio San Miguel, de Doneztebe, se ha impuesto a Miravalles El Redín y ha sellado su pase a octavos.

Uno de los partidos más reñidos de la mañana ha sido el que ha medido a Camino de Santiago y a Erentzun Ikastola. Los de Cizur han vencido por la mínima ante un debutante en el Torneo al que solo le valía la victoria para colarse en octavos. Ander Asenjo, uno de los entrenadores del colegio Camino de Santiago, ha dicho: "Les hemos dicho que en cualquier momento nos podían meter un gol, así que si vas a por el empate te pueden marcar un gol". Por su parte, Eduardo Pérez, entrenador de Erentzun Ikastola, ha valorado la primera experiencia en el Torneo Interescolar: "Muy contentos porque hemos visto disfrutar a los mocetes y hemos competido en todos los partidos a pesar de que veníamos con nueve chavales del 2006 y lo importante es que han disfrutado y han vivido la experiencia de jugar en Tajonar, que para ellos es nuevo".

RESULTADOS

Lorenzo Goikoa 2-4 Santa Luisa Marillac

Miravalles El Redín 1-11 San Miguel (Doneztebe)

Nª Sª Del Huerto 11-1 San Ignacio

Patxi Larrainzar 0-9 Luis Amigó

San Juan de la Cadena 4-3 La Presentación Dominicas

Santísimo Sacramento 0-5 Puente La Reina (Gares)

Santo Tomás 1-4 C. P. Luis Gil

Teresianas 4-1 Mater Dei

Lago de Mendillorri 3-1 Esclavas

Alaitz Ik. 1-2 Virgen Blanca

Amaiur Ik. 2-4 Mendialdea II

Atargi 0-6 Cardenal Ilundáin

Camino de Santiago 2-1 Erentzun Ik.

Catalina de Foix 18-2 Santa Ana

Eulza 0-4 Auzalar Ik.

Ezkaba 9-0 Regina Pacis

CLASIFICADOS

Grupo 9: Luis Amigó

Grupo 10: Mendialdea II Euskera

Grupo 11: Ezkaba

Grupo 12: Cardenal Ilundáin

Grupo 13: Catalina de Foix

Grupo 14: Lago de Mendillorri

Grupo 15: San Miguel Doneztebe

Grupo 16: Camino de Santiago