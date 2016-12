22/12/2016 a las 06:00

Cuando las cosas están como están en Osasuna no queda otra más que agarrarse a cualquier cosa aunque sea medianamente positiva. En esta ocasión es la del pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Aunque se consiguiera ante un penúltimo clasificado que llegó a El Sadar plagado de bajas.

Lo contrario hubiera sido todo un desastre. Porque la de ayer era la gran oportunidad, como dijo Caparrós en la rueda de prensa del martes, para revertir la dinámica negativa en la que estaba sumido el equipo y poder dar una alegría de cara a la fiestas navideñas a una deprimida afición que está viviendo una pesadilla con algunos deseando casi no haber subido. Y al menos se consiguió ver por primera vez, no sólo en la era Caparrós, sino añadiendo también la de Martín, a Osasuna ganar en casa esta temporada. Cuando el efecto buscado con el cambio de entrenador no había aparecido por ningún lado y el equipo se había quedado con siete puntos y sin puntuar ni en casa, ni fuera.

Por lo menos ahora, aunque no sirva de mucho consuelo, vemos a Osasuna en los octavos de final de la Copa, a la espera del sorteo y conocer el rival. Y de que llegue 2017 y sea mejor que la segunda mitad de 2016, lo que no es nada difícil porque cuando se está muerto la única mejoría posible es la de que resucites. Confianza o lo que sea en que las cosas cambien con los jugadores que puedan llegar en el mercado de invierno. O en que varios de los que han venido siendo titulares y que ahora están desaparecidos en combate les de por aparecer. Ayer por lo menos, les vimos ganar lo que con lo que estaba haciendo se veía muy problemático. A ver si es un síntoma de que a partir de enero todo puede ser muy distinto. Los milagros, en fútbol, existen.