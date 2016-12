Osasuna se da una alegría

Actualizada 22/12/2016 a las 00:05

No dio tres puntos. Ni aleja a Osasuna del abismo ni le acerca a la permanencia. Pero los rojillos por fin sumaron una victoria, una alegría, un respiro que vino acompañado con el pase a octavos de final de la Copa del Rey. Además, a costa de un rival directo en Liga, el Granada, lo que suma más valor psicológico al triunfo.

2 - Osasuna: Mario; Aitor Buñuel, Unai García, Iván Márquez, Clerc; De las Cuevas (Jaime, m.46), Causic, Fran Mérida (Roberto Torres, m.36), Alex Berenguer; Sergio León (Otegui, m.84) y Oriol Riera.

0 - Granada: Oier; Vezo, Lombán, Saunier (Andreas, m.68), Gabriel Silva; Uche, Samper (Carcela, m.76); Atzili (Boga, m.59), Javi Márquez, Alberto Bueno; y Ezequiel Ponce.

Goles: 1-0, m.46+: Alex Berenguer. 2-0, m.58: Jaime.

Osasuna no fue el mismo de la competición liguera. Mostró otra cara, la más potable desde que lo dirige Joaquín Caparrós: intenso, bien plantado, con las ideas claras. Pudo abrir el marcador por medio de un penalti, pero Sergio León estrelló su disparó en el portero del Granada. Luego los de Lucas Alcaraz se asomaron al gol, pero entre el larguero y Mario desbarataron sus intenciones. Finalmente, cuando el partido ya estaba en el tiempo extra de la primera parte, Berenguer insistió e insistió hasta que encontró el hueco bajó el corpachón del guardameta guipuzcoano Oier Olazábal; el balón resbaló como untado en mantequilla y traspasó, por centímetros, la línea de meta.

Con la eliminatoria igualada, Osasuna no cambió su guión: si bien no fue un equipo desatado, siguió porfiando, arañando la defensa del Granada en busca de debilidades. Jaime Romero, que en el descanso había sustituido a Miguel De las Cuevas, recogió un balón en la banda derecha, condujo hacia el centro como buen zurdo y soltó un disparo dirigido a la base del segundo palo, ni muy fuerte ni muy colocado, pero doloroso para los porteros, como bien sabe un tal Messi o conocía Nedeljko Jovanovic, aquel central de balonmano del que disfrutamos en Pamplona, en el Portland San Antonio, que patentó un estilo de transformar penaltis en su "rincón".

El segundo gol no llevó la tranquilidad ni al campo ni a la grada, pero el rival demostró que estar abajo en la tabla no es fácil, que la moral escasea y reponerse de un 2-0 fuera de casa es casi un milagro. Lo intentó, pero apenas llevó peligro y Osasuna pudo regalarse un dulce antes de las vacaciones y del fin de año: de un año que, con sus iniciales luces y sombras finales, no ha sido malo, y este resultado quizá ayude a valorarlo en su justa medida.