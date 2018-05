Rabiot carga contra Deschamps en una carta y éste la tilda de 'gran error'

El centrocampista del París Saint Germain (PSG) Adrien Rabiot, resentido por no haber sido escogido por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el Mundial de Rusia, ha comunicado que no quiere formar parte del grupo de jugadores de reserva.En una carta enviada a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) cuyo contenido fue avanzado hoy por "L'Équipe", anuncia que no desea estar en el grupo al que Deschamps podría recurrir en caso de necesidad si fallara alguno de los 23 que escogió la semana pasada.



Un gesto que podría tener consecuencias para el futuro internacional de este joven de 23 años que ha vestido en seis ocasiones la camiseta de los "bleus".

UN GRAN ERROR

Didier Deschamps, tildó hoy de "gran error" el plante del centrocampista del París Saint Germain (PSG) Adrien Rabiot, quien, despechado por no estar en la lista principal, se negó a figurar en la de suplentes del Mundial en Rusia.



"Ha cometido un gran error tomando esa posición. En la élite, hay que ser profesional en todas las circunstancias. Tomo nota de lo que ha dicho", manifestó en rueda de prensa.

En una carta a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) cuyo contenido fue avanzado hoy por "L'Équipe", Rabiot, de 23 años, anunció que no desea estar en el grupo al que el seleccionador Didier Deschamps podría recurrir en caso de necesidad si fallara alguno de los 23 que escogió la semana pasada.

EL GOBIERNO FRANCÉS REACCIONA

El Gobierno francés también ha criticado a Rabiot por negarse a formar parte de las listas de suplentes del Mundial en Rusia, y opinó que cuando "uno recibe el honor de ser llamado a la selección, no puede rechazarlo".



"Creo que, cuando uno tiene el honor de vestir la camiseta de Francia y de defender los colores de su país, no puede rechazarlo, sea cual sea el puesto que se le propone", explicó el portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, al finalizar una rueda de prensa tras el consejo de ministros.

