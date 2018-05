Iago Aspas: "Quiero disputar el máximo de minutos en Rusia y salir campeón"

El delantero del RC Celta y de la selección española de fútbol, Iago Aspas, mostró su satisfacción por su convocatoria para disputar el Mundial de Rusia 2018 y aseguró que su intención en la cita es disputar "el máximo de minutos posibles y salir campeón". "Confiado nunca estuve. Ya dije que hasta que no escuchara el nombre en boca del seleccionador no iba a estar tranquilo. Aunque suene a tópico hay que ir a por el primer partido, siempre son los que más cuestan en relación a hacerse con la competición. Portugal es un rival muy difícil de primeras. Hay que intentar pasar de fase de grupos y después ya veremos pero sí que es cierto que tenemos una selección de mucho nivel. Ojalá disponga de los máximos minutos posibles y salir campeón", declaró en una entrevista al club gallego.



El ariete reconoció haber cumplido uno de sus sueños. "Es lo que trabajas desde niño sabiendo que hay una dificultad máxima. En el país somos 46 millones de habitantes y estar entre los 23 mejores es un orgullo y una responsabilidad, por supuesto. A nivel de clubes también tengo sueños pendientes, falta un título con el Celta y eso es lo que llevo luchando todos estos años", señaló. El de Moaña se sintió abrumado por todas las felicitaciones. "Vi la convocatoria en mi casa, con mi mujer y mi hijo. Cuando se anunció mi nombre la primera llamada que recibí fue la de mi hermano Jonathan. Morata también me envió un mensaje porque guardo una buena relación con él, la alcaldesa también me escribió y me dio la enhorabuena. Yo llamé a mi madre, que está muy orgullosa de mí. Tenía y tengo el móvil saturado".



Aspas compartirá delantera con Diego Costa y Rodrigo. Los tres formaron parte de las filas del Celta en 2008. "Recuerdo a Diego Costa cuando yo iba a entrenar con el primer equipo y a Rodrigo también porque coincidía con Hugo Mallo y me acuerdo de que había muy buena quinta en ese equipo de juveniles", indicó. Por último, el delantero se mostró satisfecho por haber finalizado la liga como pichichi nacional. "Es un reto muy complicado, quiero dar las gracias a mis compañeros porque sin ellos esto sería casi imposible. Es un orgullo para mí ser el máximo goleador español como ya lo fui la temporada pasada", concluyó.

