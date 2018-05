Monreal: "Muy orgulloso de estar en la lista del Mundial"

Nacho Monreal, defensa navarro del Arsenal londinense, expresó en sus redes sociales la satisfacción por haber entrado en la lista de 23 convocados por Julen Lopetegui, seleccionador nacional, para disputar el Mundial de Rusia 2018.

"Muy orgulloso de estar en la lista del Mundial con la @sefutbol. Con muchas ganas de representar a mi país y de estar con los compañeros", publicó Monreal en su cuenta oficial tras convertirse en una de las noticias de la relación de citados por el seleccionador nacional.

Muy orgulloso de estar en la lista del Mundial con la @sefutbol. Con muchas ganas de representar a mi país y de estar con los compañeros // Very proud moment to be selected for the @sefutbol World Cup squad. Looking forward to meeting up with the team very soon! #Russia2018 pic.twitter.com/zaefpYp1vm