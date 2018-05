El Iruña, fuera de la fase de ascenso

Actualizada 15/05/2018 a las 09:19

El 23 de abril, el Iruña recibió un informe de la asesoría jurídica de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en el que se le daba el visto bueno a jugar la fase de ascenso a Segunda División B. Ayer, conoció que el juez único de competición ha resuelto que no lo puede hacer, el mismo día en el que se realizó el sorteo para establecer los emparejamientos de la fase de ascenso a la categoría de bronce.

“Un equipo del club patrocinador (Osasuna Promesas) ha descendido a la categoría (Tercera División) a la que se encuentra adscrito un equipo de su club filial (Iruña) lo que acarrea el descenso de este último”, recoge el juez en su resolución basándose en el artículo 196.1 del Reglamento General. De esta forma, concluye que el Iruña no puede optar al ascenso de categoría.

El Iruña ha obtenido la plaza deportiva tras finalizar la liga regular. Ha sido tercero, con 73 puntos, pero su puesto en la fase de ascenso lo ocupará el Cirbonero, que finalmente ha terminado quinto, con 63. Ayer los cuatro equipos navarros conocieron sus rivales en la lucha por llegar a Segunda B. La Mutilvera entró en el bombo como campeón y San Juan, como segundo; Burladés, tercero, y Cirbonero, cuarto.

Además, el descenso del Promesas a Tercera División no le permite continuar en la categoría y le arrastra al Iruña a una categoría inferior, a Primera Autonómica. Fue cuando el equipo de Sergio Amatriain consumó el descenso automático de categoría el domingo 22 de abril el momento en el que el Iruña consultó a la Federación Navarra de Fútbol sus opciones de participar en la fase de ascenso. El ente navarro acudió directamente a la Federación Española de Fútbol para realizar la consulta.

Un día más tarde, el 23 de abril, la asesoría jurídica de la federación nacional resolvió que el Iruña sí podía participar en la fase de ascenso, circunstancia que provocó el inicio del proceso que ahora, el juez de competición, da por zanjado por la vía deportiva.

María Ostiz: “No se puede jugar así con las personas”

La presidenta del Iruña, María Ostiz, reconoció que el club está dolido. “Llevan un mes dándole vueltas. Lo hemos ganado en el campo y nos lo han quitado en el despacho. No se tiene que jugar así con las personas. Los jugadores están destrozados y eso es a mí lo que me duele. No nos queda más que agradecer al cuerpo técnico la labor profesional y humana. Y a todos los jugadores que son buenos deportistas, y han hecho un temporadón, pero como personas son mucho mejores”, defiende. Ostiz confesó que para nada esperaban está resolución final. “La verdad que no se nos había pasado por la cabeza. Las cosas han venido así y no nos dejan mucho margen de maniobra. Ha sido un jarro de agua fría y está siendo un día duro. Ahora a ver venir, no hay que actuar en caliente. Pero la realidad es que el sorteo ya ha sido y no estábamos en él”.

Cronología

23 de abril. La asesoría jurídica de la RFEF dio a conocer una resolución favorable a que el Iruña jugara la fase de ascenso a Segunda B.

30 de abril. El Burladés y el Cirbonero presentan un escrito en al RFEF en el que solicitan que se acuerde que el Iruña no pueda jugar la fase de ascenso.

3 de mayo. Se delega la resolución de la reclamación en el Juez de Competición de la RFEF. Este, ese mismo día, dio traslado a Osasuna y el Iruña de la reclamación para que realizaran alegaciones en un plazo que se prolongó hasta el día 8.

7 de mayo. Osasuna e Iruña presentaron alegaciones.

9 de mayo. El juez de competición informó a los clubes afectados que adoptaría la decisión el 14 de mayo.

14 de mayo. El juez de competición resuelve que son el Burladés y el Cirbonero los dos equipos de Tercera que disputarán la fase de ascenso. El Iruña queda fuera.

Selección DN+