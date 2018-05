Diego: 'Tenemos que competir al límite de nuestras posibilidades para ganar'

Actualizada 11/05/2018 a las 13:50

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, afirmó este viernes que el equipo navarro tendrá que competir mañana sábado "al límite" de sus posibilidades para poder ganar al Oviedo, que llega a Pamplona como rival directo en la lucha por la promoción de ascenso. "Es 'EL' partido, el que nos ocupa. El pasado domingo nos ganamos vivir un partido importante dentro de la temporada, con nuestro público y ante un rival directo", declaró Diego Martínez en rueda de prensa en Tajonar.



"Estamos muy ilusionados y tenemos que competir a nuestra mejor versión, al límite de nuestras posibilidades para poder ganar", agregó. El técnico vigués destacó que el Oviedo, que tiene dos puntos más que Osasuna, es un rival "muy complicado" y para derrotarle y seguir teniendo opciones de promoción habrá que hacer "muchísimas cosas bien y sobre todo saber resistir en la dificultad".



"El Oviedo va a pegar bocados. Es un equipo súper agresivo a nivel defensivo. Tiene mucha experiencia. Además de talento tienen un montón de partidos en Segunda y partidos de este tipo. Es un encuentro en el que hay que ir al límite y estar acertados", opinó. Ante la positiva respuesta de la afición de cara a este partido, Diego Martínez aseguró que es un "plus" y a pesar de los malos números en casa dijo que "siempre" quieren "jugar en El Sadar".



"Percibo que este equipo, club, cuerpo técnico y plantilla sacamos lo mejor en la adversidad y no nos rendimos nunca", manifestó. Sobre las dudas de Unai García y Manu Herrera, Diego Martínez dijo que "todas las semanas suceden cuestiones y hacer el puzzle no es sencillo", pero destacó que "el escudo y el sentimiento están por encima de los nombres propios". "Da igual si es Xisco de tacón, de un rechace o con un gol en propia puerta. Vamos a luchar al máximo entre todos", apuntó.



El entrenador osasunista lamentó los empates de las últimas jornadas, así como que el "factor de viento a favor" les fue "esquivo en muchas fases del campeonato". "Creo que el pasado domingo en Tarragona hicimos un partido completo, a excepción de los diez primeros minutos, pero no veo ni un solo partido que haya un solo equipo. Recuerdo que el Real Madrid se mete en la final de Champions siendo superior el Bayern Múnich. En Segunda no hay partidos de ese tipo", explicó.

Por último, comentó sobre el nivel mostrado por el equipo esta temporada, cuando Osasuna partió como uno de los favoritos al ascenso, que "el equipo no ha ganado y el nivel del equipo es ganar el siguiente partido". "¿Qué buscamos? Ser perfectos. No existe. Es mentira. El equipo ha tenido muy buenos momentos, aunque no vale perder. El resultado positivo hace que haya un mayor impulso anímico, mayor motivación y mayor credibilidad por parte de todos", declaró.

