06/05/2018 a las 06:00

Un Promesas ya descendido se despidió Tajonar esta temporada recibiendo una goleada. El Bilbao Athletic controló casi la totalidad del partido del partido, generó multitud de ocasiones y sentenció cuando quiso en la segunda mitad.



Comenzó el Promesas dominando gracias al esquema con tres centrales y dando la libertad a sus laterales. Así, los rojillos dominaron el centro del campo y la posesión, y consiguieron acercarse hasta la frontal del área, donde dispusieron de disparos pero sin peligro. Sin embargo, el filial bilbaíno no tardó en corregir la desventaja que sufría en el mediocentro y comenzó a robar balones en campo rival para generar acercamientos.



Así, ya en el minuto 8 tuvo la primera gran ocasión del partido. Guruzeta filtró un balón entre la defensa local para dejar solo a Íñigo Vicente, pero Gonzi le detuvo el mano a mano pero dejó el rechace para Benito que estrelló el balón en el palo con todo a favor. Con esta ocasión Osasuna dio un paso atrás que le condenó a recibir un reguero de llegadas que obligó a Gonzi a ser el mejor sobre el césped. En el minuto 15, Guruzeta tuvo la segunda buena ocasión para los visitantes. El mediapunta recibió solo en el área, pero Gonzi paró el tiro a bocajarro. Sin embargo, nada pudo hacer en la siguiente acción. Esta vez fue una llegada por banda izquierda, con la subida de Andoni López que sirvió raso para Asier Benito que, adelantándose a Diego Rubio en el área, remató cruzado para poner el 0-1.



Osasuna intentaba recuperar el dominio inicial y hacerse con la posesión, pero Undabarrena y Nikolaskoain impusieron su dominio en el centro del campo permitiendo a Guruzeta, Iñigo Muñoz, Iñigo Vicente y Asier Benito llegar con comodidad hasta el área rojilla. Así antes de acabar la primera parte, Benito y Guruzeta tuvieron dos nuevas ocasiones que detuvo Gonzi, al primero en un mano a mano y al segundo una chilena tras centro desde la izquierda.



En la segunda parte Osasuna Promesas volvió a su formación habitual con cuatro defensas y recuperando los extremos con la entrada de Arellano. Con este cambio, el filial rojillo tuvo más posesión pero el Bilbao Athletic no sufrió. Supo cerrar líneas de pase en el centro del campo para salir rápido al contragolpe. Así llegó el segundo gol. Luis Perea perdió un inocente balón en campo propio e Iñigo Muñoz lanzó la contra que acabó con Asier Benito cediendo a la llegada de Iñigo Vicente para marcar a placer.

Osasuna, ya sin energía, intentaba recortar distancias y Arellano era el que más lo intentaba, pero muy solo no encontraba la manera de abrir la defensa visitante hasta que llegó la sentencia. Una gran combinación entre Guruzeta e Iñigo Vicente puso el 0-3.



0 - Osasuna Promesas. Gonzi; Samuel (Hualde, m.76), Luis Perea, Rubio (Arellano, m.45), Mikel Fernández, Endika; Adrián (Borja Domingo, m.71), Moncayola, Otegui, Javi Martínez; Jaime Dios.

3 - Bilbao Athletic. Unai Simón; Sillero, Óscar Gil, Unai Bilbao, Andoni López; Nikolaskoain, Undabarrena (Tarsi, m.77), Íñigo Vicente, Íñigo Muñoz (Larrazabal, m.80); Guruzeta y Asier Benito (Jon Ander González, m.80).

Árbitro. Arias Madrid, asistido por Medhi Mohamed y Alcaraz Yañez (c. ceutí). Amonestó por Osasuna Promesas a Diego Rubio (m.30), y por el Bilbao Athletic a Undabarrena (m.28).

Goles. 0-1 (m.17): Asier Benito. 0-2 (m.62): Íñigo Vicente. 0-3 (m.79): Íñigo Vicente.

Incidencias. Unos 200 espectadores.

Selección DN+