Derbi de contrastes en Tudela entre el Tudelano y el Izarra

05/05/2018

El Ciudad de Tudela acoge este sábado (18.30 h.) el último derbi navarro y el penúltimo partido de la temporada. El Tudelano y el Izarra se miden con dos necesidades muy distintas, pero muy claras. El conjunto de Íñigo Valencia, noveno en la tabla, todavía tiene opciones de pelear por acceder a la octava plaza, que le permitiría jugar la Copa del Rey. Por su parte, los pupilos de Fredi Álvarez, en el puesto de playout, no buscan otra cosa que mantener la categoría.

Para defender tan opuestos intereses, ambos conjuntos contarán en la delantera con dos grandes futbolistas. El Tudelano tendrá a su disposición al zaragozano Adán Pérez Cavero, de 28 años. Un jugador muy experimentado que contrasta con la juventud del ariete pamplonés del Izarra Javier Martínez Tabernero, de 20 años.

El mediapunta del cuadro de Tudela tiene muy claro qué es lo que quiere su equipo. “Los derbis son un poco extraños porque se iguala todo un poco y no es un partido normal, y hay que intentar estar concentrados. Estamos con ganas de ganar porque tenemos que asegurar la Copa del Rey para quedarnos tranquilos. También ganas de acabar bien la temporada en casa, que es lo que la gente se merece”, defiende Adán Pérez.

Al Tudelano no le sentó bien la derrota de la anterior jornada ante la Peña Sport, la segunda esta temporada ante los tafalleses. “La Peña se nos llevó dos partidos y da rabia porque son seis puntos con los que podríamos estar más arriba. Lo que tenemos que hacer es sacar esa rabia y ganar mañana (este sábado)”.

Por todo esto, su rival Javi Martínez tiene muy claro cómo va a recibirles el Tudelano en su estadio. “Esperamos un Tudelano como viene siendo, con gente con mucha experiencia, calidad e intensidad. Ellos están en casa. Nosotros somos fuertes en Merkatondoa, pero fuera nos está costando más. Aunque para eso están las rachas negativas, para romperlas, y esta es un buena oportunidad”, recalca.

SIEMPRE CON ESPERANZAS

A pesar de la complicada situación del Izarra en su lucha por la permanencia, Martínez asegura que “ni mucho menos” se han perdido las esperanzas. “Nos jugamos la vida, todo el año en dos partidos. Sabemos que si no sacamos algo positivo de este, las opciones se reducen mucho. Pero la gente esta bien, con muchas ganas, contenta y con la moral alta. Realmente no dependemos de nosotros mismos, pero si hacemos nuestro trabajo, creo que podemos salvarnos sin pasar por el playout”.

Adán Pérez sabe que el Izarra llegará con “ansiedad por sacar el partido”, pero reconoce que no jugar la Copa del Rey “sería un palo”. “Tenemos que acabar el trabajo bien hecho. Teníamos ilusión de jugar el playoff, pero tuvimos un bajón y nos descolgamos. Por eso tenemos que amarrarnos a la Copa. Esperemos que la gente nos de ese último empujón y nos eche un cable animándonos”, señala el jugador.

A los hombres de Fredi Álvarez no se les escapó la promoción, pero sí, tal y como afirma Javi Martínez, “muchas oportunidades en casa”, y fuera tampoco encontraron regularidad. “Al final, el Izarra tiene que ganar en casa. Me quedé sorprendido porque en Merkatondoa la gente anima y ayuda mucho al equipo. Por eso, sacamos los resultados. Fuera nos ha costado mucho y hemos dejado de ganar duelos directos de la parte baja y eso nos ha llevado a donde estamos”, explica.

PERSONALMENTE, SATISFECHOS

Ambos jugadores se estrenaron es sus respectivos equipos este año. Adán Pérez, a principio de temporada, y Javi Martínez, en el mercado de invierno. El jugador del Tudelano apunta que todo ha sido como esperaba. “Estoy contento porque hay un buen grupo y porque las cosas han ido saliendo. Me he ido adaptando al club y espero a partir de aquí seguir creciendo. Cada club es diferente y la verdad que en Tudela yo he pasado muy buen año. Lo que tengo que hacer es intentar devolver esa confianza que me han dado dando el máximo como siempre he intentado hacer”.

Y Adán Pérez ya tiene la mirada puesta al año que viene. “Me quedo con esa sensación de que nos ha faltado un poquito para estar con los mejores, y es una pena. Pero también con la sensación positiva de que este grupo va a crecer y tenemos opciones de hacer el año que viene un año de verdad. Este año se han asentado los cimientos para el que viene”.

También Javi Martínez confiesa haber encontrado su sitio este año en el Izarra. “Llegue de Galicia que me había lesionado dos veces la rodilla y quería volver a sentirme futbolista, en casa, y lo he conseguido. Estoy muy feliz aquí con los del equipo. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto del fútbol. Me he sentido cómodo, un jugador importante y al final eso no se paga ni con dinero ni con nada”.

El delantero y exjugador del Promesas considera que el Izarra nada tiene que ver con un filial. “Hay más sentimiento de equipo en un club como el Izarra. En el Promesas la gente lo que quiere es subir al primer equipo y se nota mucho”. Aunque desconoce cuál será su futuro, tiene claro que le gustaría “dejar al Izarra en Segunda B y luego ya pensar”.

